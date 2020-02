Marwa Loud répond aux critiques sur son poids : "Des méchancetés incroyables"

L'interprète de My Life écrit ensuite : "Se lever tout les jours en étant écoeuré par l'image qu'on renvoie, par les critiques qu'on va se prendre en pleine face par des camarades en manque de tact, par des collègues obsédés par l'envie d'être les 'meilleurs', par sa famille parce qu'ils pensent vouloir notre bien et s'accorde donc le droit de 'tout' nous dire. Est ce que vous savez c'que ça fait de voir vos pseudo symboles de beauté à 1 millions de likes par post, pendant que nous on récolte autant de dislikes ?"

"Est ce que vous savez c'que c'est de chercher tous les jours le nouveau régime qui nous permettra d'être à VOTRE goût ? Est ce que vous savez c'que c'est de se faire endormir par anesthésie générale pour gommer un défauts que VOUS n'aimez pas? Je ne souhaite pas faire la promotion des personnes comme moi car je sais ce qu'on ressent au quotidien. Je veux par ce titre faire la promotion du 's'aimer soi même'. Je suis jolie, j'ai du style, et quand j'oublie ce que vous pensez de moi j'me sens tellement fraîche !!", conclut Marwa Loud.

"Je ne m'attendais pas à ce qu'on pense que je me moque des personnes en surpoids"

L'artiste est aussi revenue sur ces critiques et sur la grossophobie après son titre Allez les gros dans une interview accordée à Europe 1 : "Je m'attendais à des critiques sur le poids évidemment, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on pense que je me moque des personnes en surpoids (...) Ma volonté n'est pas d'inciter les gens à prendre du poids. La seule chose que j'ai voulu faire, c'est de leur faire accepter leur poids et de leur dire qu'ils sont beaux."

Marwa Loud explique : "C'est possible que je décide de perdre du poids, mais je le ferai pour moi. Le plus important est de le faire pour soi pas parce qu'on nous dit qu'on est un peu gros. (...) C'est très compliqué pour nous de voir l'image qu'on reflète, d'écouter les critiques d'un camarade, d'un collègue ou même de sa famille. Ça englobe tellement de choses, mais les gens ne sont pas conscients de ça. (...) On rejette les gros parce qu'on ne correspond pas au symbole de beauté actuel."