Marwa (Les Cinquante) défigurée après une injection, le résultat choc : "J'ai vraiment frôlé la catastrophe"

Si Halloween a été fêté partout dans le monde ce lundi 31 octobre 2022, c'est ce mardi 1er novembre que Marwa Merazka a de son côté fait peur à tous ses abonnés. A l'occasion d'une story publiée sur ses réseaux sociaux, la candidate de télé-réalité - récemment vue dans Les Cinquante et bientôt dans Le Cross, est en effet apparue à l'écran les lèvres et le visage totalement gonflés au point de la rendre méconnaissable. Le résultat d'un déguisement incroyable ? D'un nouveau filtre improbable ? Pas du tout. La jeune femme l'a confessé sur Snapchat, elle a simplement été victime d'une grave allergie à la suite d'une injection.

Marwa défigurée après une injection

"Quand j'étais plus jeune, j'avais fait des injections aux lèvres et je n'aimais plus trop, je trouvais que ça faisait trop, a-t-elle dans un premier temps contextualisé afin d'expliquer l'intérêt de cette nouvelle opération. Et je voulais enlever ces injections que j'avais faites il y a des années. (...) J'avais envie d'enlever cet acide qui restait sur mes lèvres". A cet effet, Marwa s'est donc rendue "chez quelqu'un qui est diplômé" afin de se faire injecter de l'hyaluronidase, un produit pensé "pour absorber les injections précédentes."

Or, si une telle injection n'est habituellement pas sans effets secondaires, "c'est normal que tes lèvres gonflent", la situation a malheureusement dégénéré du côté de l'ex-copine (?) de Greg. "Pendant la nuit, mes lèvres n'ont pas juste gonflé, c'était tout le bas de mon visage, c'était hallucinant. Ce n'était plus du tout moi. Tu ne me reconnaissais pas, a-t-elle ainsi dévoilé, photos et vidéos à l'appui. Je suis encore choquée".

