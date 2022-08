Marre d'avoir un portable à plat ? Voici comment charger ton mobile pour optimiser la durée de vie de la batterie

Chaque fois que nous chargeons notre portable à 100%, un cycle de batterie est terminé, peu importe le nombre de fois que le téléphone se retrouve branché dans la journée. Si la batterie de votre téléphone portable a une autonomie de 300 à 500 cycles de charge, cela peut signifier qu'après environ deux ans, la batterie commence à souffrir. C'est tout à fait normal ! Bien que certaines pratiques entraînant une dégradation plus rapide soient à éviter, certaines astuces peuvent également vous aider à maximiser cette durée de vie.

Essayer de maintenir la batterie entre 20 et 80% de charge

Plusieurs études suggèrent que maintenir la batterie entre 20 et 80% de charge est bénéfique pour sa durée de vie. D'autres études affirment qu'il est même préférable de la maintenir entre 40 et 80% - et même, à l'extrême, entre 40 et 60 % - mais la règle générale est de la maintenir entre 20 et 80%.

Lorsque la charge dépasse 80%, vous sollicitez et dégradez les cellules ioniques de la batterie, ce qui signifie que la batterie en souffre et que l'autonomie diminue avec le temps. Il en va de même lorsque la batterie passe en dessous de 20%, ce qui signifie que vous la sollicitez plus. Par conséquent, en la maintenant dans ces limites, vous ne soumettez pas les batteries à autant de contraintes et vous prolongez leur durée de vie.

>> Le Wakanda en vrai : le projet fou de l'Arabie saoudite pour ses villes du futur <<

Une fois par mois, il peut être bon de décharger complètement la batterie et de la charger à 100% pour synchroniser l'indicateur de batterie du système d'exploitation, mais rien de plus. En procédant ainsi, Android ou iOS affichera toujours le pourcentage exact de charge restante de la batterie, mais il ne faut pas en abuser.

Comment maintenir les batteries toujours entre 20 et 80% ?

La grande question est de savoir comment garder cette charge sur votre téléphone à tout moment. Les utilisateurs d'iOS ont la vie plus facile, car l'une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 13 sur les iPhones est un système qui fait que la charge de nuit s'arrête à 80% afin que, grâce à l'intelligence artificielle, le système puisse estimer le moment où vous éteignez votre réveil chaque matin et le préparer à être chargé à 100% lorsque vous vous réveillez et avez besoin de votre téléphone.

Sur les mobiles Android, les choses sont beaucoup plus compliquées, car vous devrez installer des outils tiers tels que l'Advanced Charging Controller de Magisk, programme avec lequel vous pouvez définir des limites de charge et de décharge minimales et maximales. Il existe également d'autres applications non rootées qui ne limitent pas la charge, mais qui vous alertent lorsque les limites que vous souhaitez pour commencer ou arrêter la charge sont atteintes, comme Battery Charge Notifier.

Laisser son téléphone en charge toute la nuit n'est pas si mauvais

Dans tous les cas, vous devez également savoir que les batteries actuelles n'ont pas les mêmes comportements que d'autres types de batteries plus anciennes. Cela signifie que si vous chargez une batterie à 100% avant qu'elle ne soit déchargée, sa capacité ne sera pas réduite à long terme, car elle est préparée à ce comportement.

Il n'y a pas non plus de danger à laisser son téléphone en charge toute la nuit, car les nouvelles générations de batteries lithium-ion ou lithium-polymère ne souffrent pas d'être branchées au secteur pendant de longues périodes pour les recharger. Dans de nombreux cas, les batteries coupent simplement le flux d'entrée lorsqu'elles détectent qu'elles sont déjà chargées à 100%.

>> Aux Etats-Unis, Facebook a fourni à la police des messages d'une ado accusée d'avortement illégal <<

Ce n'est que si cette charge est réduite que la charge de la batterie sera à nouveau réactivée, mais à de petits intervalles qui permettent, par exemple, qu'au moment de se lever, le téléphone soit chargé à 100%, mais sans qu'il soit chaud comme cela pourrait arriver si nous prenions l'appareil dès que ce niveau est atteint.

Garder votre batterie mobile calibrée

Le système d'exploitation de votre téléphone utilise une série d'algorithmes internes pour calculer le pourcentage de votre batterie à tout moment. De nos jours, ces pourcentages sont généralement assez fiables, mais vous pouvez toujours faire des choses qui affectent par inadvertance leurs calculs, de sorte qu'ils ne calculent pas correctement le pourcentage de batterie restant et deviennent non calibrés. Par conséquent, une fois par mois ou tous les quelques mois, il peut être utile de calibrer la batterie.

La manière de le faire dépend du système d'exploitation. Apple fournit des instructions très précises sur la façon de calibrer la batterie : il faut d'abord charger la batterie du téléphone à 100%, puis la décharger complètement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne lorsqu'elle atteint sa limite. Laissez ensuite le téléphone reposer pendant 6 à 8 heures avant de le recharger pour éliminer tout excès de batterie résiduel, puis rechargez le téléphone pendant 6 à 8 heures supplémentaires avec l'appareil éteint.

>> Si tu as un téléphone Android et que tu reçois des appels spam, c'est parce que tu le veux : voici comment les bloquer facilement <<

Sur Android, il n'y a pas de méthode imposée par le fabricant, mais en général, vous pouvez suivre un processus très similaire à celui d'Apple pour toutes les autres marques. Chargez d'abord complètement la batterie, et après vous être assuré qu'elle est complètement chargée, déchargez-la jusqu'à ce qu'elle s'éteigne automatiquement. Laissez le téléphone reposer pendant 4 heures au cas où il resterait un surplus de batterie, puis rechargez-le à nouveau avec le téléphone éteint. Attendez qu'il soit à 100% et laissez-le un peu plus longtemps, au cas où.

Essayer d'éviter la surchauffe de la batterie

Un autre conseil important pour prendre soin de la batterie de votre téléphone portable est d'éviter de la faire surchauffer, car la surchauffe réduit ses performances et raccourcit sa durée de vie. Par exemple, si vous trouvez que vous jouez à un jeu et que tout commence à chauffer, il peut être préférable de faire de courtes pauses, surtout lorsque vous utilisez votre téléphone en continu.

Si, par exemple, vous vous déplacez en voiture tout en utilisant une application de navigation, soyez vigilants à ce que le téléphone ne soit pas directement exposé à la lumière du soleil à travers le pare-brise, car cela peut presque certainement le faire surchauffer. Dans ce cas, l'idéal est de trouver un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil à l'intérieur de la voiture.

Bien entendu, vous ne devez laisser votre portable au soleil, même si vous ne l'utilisez pas. Par conséquent, veillez à ne pas le laisser en plein soleil lorsque vous êtes à la plage ou à la piscine, et à ne pas le laisser non plus sur le siège de la voiture. Vous pouvez le laisser quelques minutes, mais évitez de le laisser en plein soleil, surtout par temps chaud.

>> Instagram : comment supprimer son compte de façon définitive ? <<

Cela s'applique également à la recharge de la batterie de votre téléphone portable, par exemple en ne le laissant pas sur une table ou à un autre endroit où il est exposé à la lumière directe du soleil. Ou même sur la plage, si vous avez un chargeur portable, ne le laissez pas en charge en plein soleil.

Utiliser les chargeurs originaux dans la mesure du possible

Enfin, parlons des chargeurs. Chaque chargeur a tendance à avoir des caractéristiques très spécifiques, ce que les fabricants mentionnent rarement, ce qui fait que les gens finissent par les laisser de côté. Il est en fait conseillé d'utiliser le chargeur fourni avec votre téléphone chaque fois que vous le pouvez, et surtout, d'éviter d'utiliser des chargeurs bon marché de qualité douteuse que vous pouvez trouver dans de nombreux magasins. Ils peuvent être utiles dans certains moments, mais n'en abusez pas.

Si vous devez acheter un nouveau chargeur et que vous ne pouvez pas vous procurer un chargeur d'origine, vérifiez la tension et le courant du chargeur d'origine ou de celui que votre téléphone prend en charge, qui apparaîtront dans le livret d'instructions, la boîte de l'appareil ou le chargeur avec les lettres V pour la tension en volts et A pour les ampères du courant. Non pas que cela fasse beaucoup de dégâts à votre batterie, mais cela vous aidera à obtenir une charge beaucoup plus rapide et optimisée. Vous serez également assuré que les matériaux et la construction du chargeur sont corrects et qu'il y a moins de risques de dommages.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.