Instagram : comment supprimer son compte de façon définitive ?

Vous n'en pouvez plus des selfies Knaki à la plage ? Vous avez épuisé votre stock d'insultes devant les placements de produits débiles des influenceurs en story ? L'invasion de Reels inutiles ou de comptes inconnus sur votre timeline vous donnent envie de jeter votre portable par la fenêtre ? Pas de souci, on est là pour vous. Aujourd'hui, on vous explique comment supprimer définitivement votre compte Instagram.

Comment supprimer Instagram pour de bon ?

Le concept de cet article peut surprendre sur le papier, mais en réalité, considérez nous plutôt comme des sauveurs. Oui, rien que ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que Instagram, qui ne souhaite pas perdre d'utilisateurs, a mis en place une procédure assez particulière pour ça.

Ainsi, dans les paramètres de l'application, on réalise que l'unique option mise en avant par Instagram pour mettre fin à notre compte consiste simplement... en une désactivation temporaire. Autrement dit, notre compte disparait officiellement des radars (impossible de nous retrouver), mais il existe toujours avec toutes nos données (like, posts, DM...). Il suffit simplement de se reconnecter pour le réactiver. Pratique pour faire une pause, mais inutile quand on veut s'en débarrasser.

En réalité, pour supprimer véritablement un compte Insta - donc sans retour en arrière possible, il faut aller sur ce lien : www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent. Il s'agit d'une page qui a été spécifiquement créée par Instagram pour cette opération, ce qui explique pourquoi elle est si compliquée à trouver.