Adieu Instagram : comment supprimer ton compte directement depuis l'iPhone (ou iPad)

Comme c'est souvent le cas avec la plupart des services et applications web, il est très facile de s'inscrire sur Instagram... et assez compliqué de supprimer le compte une fois que l'utilisateur a décidé d'arrêter. Instagram a toujours caché la suppression du compte : auparavant, pour y arriver, il fallait suivre un processus via un site qui était caché à l'utilisateur. Ça a changé mais uniquement sur iPhone. Les utilisateurs d'Android devront attendre encore un peu.

Deux types de suppressions proposées

Le changement de fonctionnement découle d'une règle imposée par Apple à tous les développeurs de l'App Store : chaque application qui offre la possibilité d'ouvrir un compte depuis l'appli doit également proposer la suppression du compte depuis cette même application. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant avec Instagram.

Tous les utilisateurs d'Instagram sur iPhone - ou sur iPad - ont désormais la possibilité de supprimer leur compte sans quitter l'application. Adieu les complications et avec deux types de suppression accessibles : la suppression temporaire, pour se donner une certaine marge de récupération, et la suppression définitive. Avant de procéder à la suppression, il est important d'évaluer si tu souhaites vraiment supprimer le compte puisqu'il n'y a pas de retour en arrière possible pour toute suppression définitive.

Les étapes pour supprimer un compte Instagram depuis l'iPhone

Avant de commencer à supprimer ton compte, n'oublie pas de télécharger d'abord toutes tes photos et vidéos afin d'avoir une sauvegarde.

- Ouvre l'application Instagram sur l'iPhone (ou l'iPad).

- Va sur ton profil (en bas à droite, dans le menu du bas) et clique sur les trois barres de menu du haut.

- Sélectionne "Paramètres".

- Va dans "Compte".

- Clique sur "Supprimer le compte" et choisi entre la suppression temporaire (Désactiver le compte) ou la suppression complète (Supprimer le compte).