Instagram : comment voir les stories des autres utilisateurs sans qu'ils le sachent

Voir les stories Instagram des autres sans qu'ils le sachent, c'est possible. Dès que tu souhaites regarder la story d'un profil sans te connecter, le site d'Instagram bloquera directement ton accès jusqu'à ce que tu te connectes sur ton compte, et lorsque tu vas te connecter sur ton compte, ton nom d'utilisateur apparaîtra à dans la liste des personnes qui ont vu sa story.

>> Victoire ! Instagram met sur pause son horrible mise à jour façon TikTok... mais prépare déjà "une nouvelle formule" <<

Mais si, pour une raison ou une autre, tu souhaites voir les stories d'un gars / d'une meuf sur Instagram de manière anonyme, ou même les télécharger, tu dois absolument savoir qu'il existe des sites internet qui te permettent de le faire sans te faire cramer. Il est toutefois important de garder en tête que tu ne pourras voir que les stories des comptes en public et que celles-ci disparaîtront 24 heures après leur publication.

Comment voir les stories sans se faire cramer ?

Commençons par te présenter les trois sites qui, pour nous, bons stalker, sont indispensables pour voir anonymement les stories Instagram des autres. Garde quand même à l'esprit que ces sites disparaissent de temps en temps car ils sont souvent poursuivis en raison de leur utilisation peu formelle.

Anon IG Viewer : Tu n'auras qu'à taper le nom d'utilisateur de la personne de ton choix et toutes ses stories vont apparaître. Tu pourras donc les regarder ou les télécharger. Anon IG Viewer se distingue par le fait que des suggestions sortent dans son moteur de recherche, donc lorsque tu vas commencer à taper le nom d'utilisateur, tu verras des correspondances.

StoriesDown : Ce site n'est pas axé sur l'affichage mais plus sur le téléchargement de stories de manière anonyme. Tu devras taper le nom du compte que tu souhaites et c'est tout, tu verras les stories et tu pourras les ouvrir et ainsi qu'avoir accès à un bouton téléchargement.

>> Si tu as un téléphone Android et que tu reçois des appels spam, c'est parce que tu le veux : voici comment les bloquer facilement <<

InstaStories : C'est probablement le site qui a le meilleur design de cette liste. Lorsque tu rechercheras le nom du compte, tu auras la possibilité de visualiser des publications, stories et dès que tu agrandiras une story tu verras apparaître le bouton de téléchargement.

Article écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka et Shana Aiche.