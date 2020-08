Mark Consuelos (Riverdale) : sa fille Lola déteste le voir torse nu sur Instagram

Mark Consuelos torse nu : les photos qui gênent sa fille

Vous le connaissez surtout pour son rôle d'Hiram Lodge, alias le père de Veronica (Camila Mendes) dans Riverdale. Mais Mark Consuelos est aussi célèbre aux Etats-Unis pour être en couple avec Kelly Ripa (présentatrice américaine de renom), avec qui il est marié depuis 1996. Ensemble, ils sont parents de trois enfants : Michael Joseph (né en 1997 et qui a joué Hiram jeune dans la saison 3), Lola Grace (née en 2001) et Joaquin Antonio (né en 2003). L'acteur a fait la cover du magazine People en famille. Lui, sa femme et leurs enfants se sont ainsi confiés à coeur ouvert.

Et lors d'une interview vidéo "Like Mother, Like Daughter", Lola Consuelos a rappelé à sa mère Kelly Ripa qu'elle détestait voir des photos torse nu de son père Mark Consuelos sur Instagram. Parce que oui, l'animatrice (qui est aussi actrice) poste très souvent des clichés hot de son époux sur les réseaux sociaux. "C'est dégoûtant" a lâché la fille de la star de Riverdale qui a de sacrés abdos.