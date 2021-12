Marine Lorphelin, Vaimalama Chaves... que deviennent les anciennes Miss France ?

Que deviennent les anciennes Miss France ? Miss France 2022 est élue ce samedi 11 décembre. Mais que deviennent les ex-Miss ?

Clémence Botino Clémence Botino alias Miss France 2020 n’en a pas fini avec les concours de beauté ! L'ex Miss Guadeloupe va participer à Miss Univers 2021 ce dimanche 12 décembre. Testée positive à la Covid-19 à son arrivée en Israël où aura lieu le concours, elle pourra finalement bien concourir pour remporter la couronne. Depuis qu'Amandine Petit lui a succédé, Clémence Botino n'a pas vraiment fait parler d'elle. On a quand même pu la voir à la télé dans Les Reines du Shopping spécial Miss France.

Vaimalama Chaves Vaimalama Chaves n'a pas chômé depuis la fin de son règne. L'ancienne Miss Tahiti devenue Miss France 2019 a décidé de ne pas se présenter aux concours de Miss Monde et Miss Univers. Depuis qu'elle a rendu sa couronne, elle s'est notamment consacrée à la chanson : lors de son règne, elle avait déjà enregistré deux titres. Elle a sorti fin 2020 son premier album, "Good Vaïbes". En 2021, elle était candidate de Danse avec les stars mais s'est rapidement fait éliminée. Vaimalama Chaves est en couple avec Nicolas Fleury, sportif de haut niveau.

Maëva Coucke Maëva Coucke était Miss France 2018. Par la suite elle s'est présentée à Miss Monde 2018 où elle a terminé dans le top 12 et à Miss Univers 2019 où elle a terminé 7ème. Devenue mannequin, la jolie rousse n'a pas fait que poser sur les podiums : elle a aussi participé à plusieurs courses automobiles.

Alicia Aylies Elue Miss France 2017, Alicia Aylies s'est d'abord tournée vers le mannequinat depuis la fin de son règne. Récemment, c'est une toute autre carrière qui s'est ouvert à elle : elle a sorti Mojo, son premier single enregistré début 2020 mais qui vient tout juste de sortir.

Iris Mittenaere Iris Mittenaere alias Miss France 2016 est sûrement l'une de celles qui a le plus fait parler. Et pour cause : elle avait aussi été élue Miss Univers 2016 et passé une année de règne à New York. Tout lui réussi depuis : égérie de marques, défilés pour les plus grand, meneuse de revue... Iris n'a pas eu le temps de se reposer. Elle a aussi participé à Danse avec les stars avant de devenir animatrice sur TF1 : elle a coprésenté Ninja Warrior et présente aussi l'Euromillions. Depuis 2020, elle est aussi animatrice sur Chérie FM. Après ses relations avec Kev Adams et Anthony Colette, la nordiste est finalement désormais comblée dans les bras de Diego El Glaoui, frère de l'influenceuse Kenza.

Camille Cerf Après avoir été élue Miss France 2015, Camille Cerf est devenue animatrice. On a pu la voir en duo avec Camille Lacourt sur NRJ 12 dans Le Super Bêtisier et Le Bêtisier des Camille(s) ainsi que l'entendre sur Fun Radio. Elle a également été chroniqueuse de l'émission Le RePley sur CStar et a joué un personnage dans Boyart Land sur France 2. Camille Cerf a aussi collaboré avec une marque de lingerie et est ambassadrice de la marque Garnier. Elle partage sa vie avec Théo Fleury depuis 2021.

Flora Coquerel Flora Coquerel a été élue Miss France 2014 et a aussi été 3ème dauphine de Miss Univers 2015. Elle est ensuite devenue présentatrice sur la chaîne BET et aussi doublé un personnage dans le film d'animation Sherlock Gnomes.

Marine Lorphelin Lors de son élection, Miss France 2013 avait confié vouloir poursuivre ses études de médecine et elle l'a fait puisqu'elle est actuellement interne en médecine générale. Marine Lorphelin est quand même la Miss française la plus titrée de l'Histoire des Miss puisqu'elle a été : 1ère dauphine Miss Monde 2013, Miss World Europe, 1ère dauphine de Miss Beach Fashion, 2ème dauphine de Miss Top Model, 5ème dauphine de Miss Beauty with a Purpose et se trouvait dans le Top 20 de Miss Sports and Fitness. Oui, rien que ça ! En plus de son travail de médecin, elle a créé un blog santé et bien-être, L'effervescence. Elle a aussi testé l'animation avec Les Extra-ordinaires au côté de Christophe Dechavanne sur TF1. Et elle n'est pas la seule Miss de la famille : en 2021, sa soeur Lou-Anne a été élue Miss Bourgogne et a terminé 4ème dauphine.

Delphine Wespiser Après son année de Miss France en 2012, c'est à la télé que Delphine Wespiser a fait parler d'elle à la télévision. Elle a animé des émissions sur une chaîne en Alsace et est devenue chroniqueuse de TPMP à partir de 2018. Après un départ, elle est finalement revenue dans l'émission en 2020. Elle a également présenté Les petits magiciens sur France 4 et l'émission Waf waf wouf wouf sur C8 au côté Benjamin Castaldi et Bernard Montiel. Et ce n'est pas tout : elle a aussi participé aux élections municipales de son village et a été conseillère municipale entre 2014 et 2020 et a publié en 2021 son livre Devenir pleinement et sereinement soi. Elle est en couple avec Roger qui a 26 ans de plus qu'elle.

Laury Thilleman Élue fin 2010, Laury Thilleman alias Miss France 2011 a obtenu un diplôme de journaliste, plus précisément dans le sport. Elle a animé Eurosport Top 10, Hors piste, le mag et a été chroniqueuse pour Roland-Garros. Elle a également été candidate de Splash et de Danse avec les stars et a coanimé Surprise sur prise sur France 2. Laury Thilleman a également publié plusieurs livres. Laury Thilleman est mariée depuis fin 2019 avec le chef Juan Arbelaez, ex-candidat de Top Chef. Elle a fondé avec lui un restaurant. Elle est aussi la propriétaire d'une marque de vêtements eco-friendly.