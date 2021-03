Marina Battista (The Voice 2021) éliminée : les internautes en colère, elle réagit

Après Vanina, Camelione, Azza, Tarik ou encore Jaja, de nouveaux talents ont rejoint l'aventure The Voice 2021 lors des dernières auditions à l'aveugle : Quentin, Alexis, Pottok on the Sofa, Canta Diva, Lummen Nae... Une autre candidate avait tout autant sa place qu'eux selon les internautes. Laquelle ? Marina Battista. Sa prestation sur Never Enough, de la bande originale de The Greatest Showman, les a totalement bluffés. Un sentiment que n'ont pas partagé les coachs puisque aucun ne s'est retourné.

Marina Battista défendue par les internautes

Pourtant, Florent Pagny a très vite regretté le départ de Marina Battista, contrairement à Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine. Pour lui, la candidate méritait de faire partie de The Voice 2021 et n'aurait pas dû être éliminée aussi tôt. De leur côté, les Twittos continuent de crier au scandale.

Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de partager leur colère : "Comment laisse-t-on passer la meilleure voix de la soirée ??!!(Marina Battista). Commentaires bidons. Consternants. Condescendants. Cette voix, on la garde", "Non mais je rêve ou quoi?! C'est #TheVoice les coachs ouvrez vos oreilles !!!! Elle a une voix magnifique Marina Battista !", "Je suis choquée. Le slogan n'est-il pas : La plus belle voix ? Alors, comment passer à côté de la voix de Marina ?", "Pourquoi il s'est pas retourné crocodile Dundee, au lieu de faire la morale aux autres, ça prend des trios et des duos qui n'ont pas la moitié du talent de Marina Battista".