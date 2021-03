Alexis (The Voice 2021) : prestation saluée par les 4 coachs, Vianney, son EP... Il se confie (itw)

Purebreak : Les 4 coachs, Vianney, Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny se sont retournés pour toi. Tu as été surpris ?

Alexis : On s'y attend jamais, c'était un rêve. Je suis allé là-bas en espérant faire se retourner un maximum de coachs, mais faire se retourner les 4, j'étais surpris et très heureux. Je m'étais même préparé à ce qu'ils ne se retournent pas tout de suite. Je m'étais dit : "C'est pas grave Alexis si personne ne se retourne dans les premières secondes, peut-être qu'ils attendront la fin". Mais Amel Bent s'est retournée très vite, je l'ai regardée et ça m'a mis un petit coup de pression et de stress.

Vianney ? "Il est simple, accessible"

Pourquoi avoir choisi l'équipe de Vianney dans The Voice 2021 ?

C'est vrai qu'on y réfléchit un peu avant l'émission, on se pose la question : qui je choisirais ? Et mon idée première était déjà Vianney parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup sa personne, sa manière d'être, il est simple, accessible. Et je pense qu'évoluer à ses cotés ça ne peut que m'apporter des bonnes choses. Après, sur le plateau c'était différent parce que quand on se retrouve en face des 4 coachs, c'est quand même 4 grands artistes français que j'aime beaucoup, chacun dans leur style. En plus ils m'ont dit des choses qui m'ont toutes touché. Donc j'ai un peu hésité sur le coup. Et puis finalement quand Vianney a rapporté tout ça à quelque chose d'un peu plus sensible, le fait d'aimer que je chante bien mais que j'ai eu cette petite pointe de stress à un moment et dire que ça lui a plu aussi, ça a terminé de me décider d'aller dans son équipe.

En quoi le handball, que tu as pratiqué pendant des années, t'a aidé dans la musique ?

Le sport c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon enfance et mon adolescence, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'était une grande passion. Et je pense que ça m'a surtout appris la rigueur, je n'aborde pas du tout la musique comme quelque chose d'innée ou de naturelle. Evidemment j'ai cette attirance pour la musique, mais c'est quelque chose que je travaille vraiment tous les jours, autant dans les instruments que dans ma voix ou que dans mon écriture. Cette rigueur de travail je l'ai acquise avec le sport.

"J'ai encore en image la personne qui lance mon passage aux auditions à l'aveugle"

Tu as même sorti un EP, "Butterflies" ?

Oui, j'écris et je compose des chansons. Je suis plus attiré par la composition aujourd'hui. Pour ce qui est de l'écriture, je suis beaucoup en co-écriture, j'ai envie d'apprendre avec d'autres auteurs. Mon EP est disponible sur toutes les plateformes de téléchargements et ma dernière chanson, Rêver haut, est sortie ce vendredi 5 mars 2021. Cette chanson, c'est un appel à sortir la tête de l'eau dans les situations compliquées. Dans le refrain je dis : "Les deux pieds dans la boue, la tête au soleil". C'est toujours réussir à trouver le positif dans ce qu'on fait.

As-tu une anecdote à partager sur les coulisses de The Voice 2021 ?

Il y a beaucoup de choses qui se passe pendant le tournage et dans les coulisses. Mais ce qui m'a marqué c'est ce sentiment d'être bien entouré. J'ai encore en image la personne qui lance mon passage aux auditions à l'aveugle, parce que quand on est au piano on doit regarder quelqu'un qui nous dit : "Ok c'est bon, il faut y aller". Et je me rappelle que ça m'a donné de la force.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.