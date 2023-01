Mariés au premier regard 2023 : gros changement pour la nouvelle saison, les couples risquent d'être perturbés !

Depuis plusieurs années, Mariés au premier regard redouble d'efforts et mise tout sur la science pour donner vie à de nouveaux couples. Lancée en 2016, le concept de cette émission de romance est très simple. Avec l'aide d'experts, les duos de candidats, minutieusement choisis grâce à leur compatibilité, se rencontrent devant Monsieur le Maire et se disent "oui" sans même se connaître.

Si la dernière saison à Gibraltar s'est soldée par quelques divorces (impossible d'oublier Emilie et Frédérick qui ont été en guerre ou encore Caroline qui n'a pas réussi à passer outre le physique d'Axel), deux couples filent toujours le parfait amour. Il s'agit d'Alicia et Bruno ainsi que Pauline et Damien qui deviendront prochainement parents. Charline et Vivien de la saison 3 et Laure et Matthieu de la saison 5 font eux aussi partie de ceux qui coulent des jours heureux depuis leur participation à l'émission.

Il faut dire que la précieuse aide d'Estelle Dossin et Pascal de Sutter y est pour beaucoup ! Malheureusement, Télé Loisirs a annoncé que ce dernier, présent depuis le début du programme, ne sera plus expert dans la prochaine saison. Au départ, Pascal de Sutter formait un trio avec Stéphane Edouard et la sexologue Catherine Solano. Ce n'est finalement qu'en 2020 qu'il a continué l'aventure de Mariés au premier regard en duo avec Estelle Dossin.

Un nouveau duo à prévoir pour Estelle Dossin

Une mauvaise nouvelle pour les fans qui devront désormais se faire à l'absence de l'expert emblématique de l'émission. Les plaintes de certains candidats y seraient-elles pour quelque chose ? Pour rappel, Axel et Jauffrey de la saison 6 ont tous les deux eu quelques différends avec Pascal de Sutter. Caroline, elle, a carrément affirmé que lui et sa collègue desservaient l'émission !

Les téléspectateurs devront encore faire preuve de patience avant de découvrir qui sera le nouvel acolyte d'Estelle Dossin.