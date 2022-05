Mariés au premier regard 2022 : Emilie détruit son ex, le père de sa fille : "c'est un gros lâche"

Les téléspectateurs ont fait la connaissance d'Emilie le 4 avril dernier dans Mariés au premier regard 2022. La jeune femme de 36 ans s'est mariée avec Frédérick. L'avenir de leur mariage et de leur couple a d'ailleurs été spoilé par un blogueur. Dans sa présentation, la jeune maman a expliqué avoir été quittée par son ex alors qu'elle était enceinte de sa petite Lina et qu'elle pensait que son bébé serait malade. Heureusement, la petite est finalement arrivée en parfaite santé. Lors d'un questions/réponses sur son compte Instagram, un internaute lui a demandé si le père de sa fille s'était manifesté depuis la diffusion de l'émission.

"Pour moi ce n'est pas le père de Lina, mais simplement un géniteur"

Celle qui avait déjà détruit un hater sur ses réseaux a répondu sans langue de bois : "Non c'est un gros lâche et pour moi ce n'est pas le père de Lina, mais simplement un géniteur. C'est un gros lâche qui se cache, parce qu'il aurait bien trop peur de payer une pension alimentaire. Il a été capable d'abandonner un enfant qu'on pensait malade... Je vous l'ai dit, il ne se manifestera jamais".

La jeune femme qui s'est attaquée à ceux qui participent à l'émission pour le buzz a également expliqué pourquoi il n'y a pas eu de reconnaissance anticipée de l'enfant à la mairie. "C'est ce que le papa aurait dû faire, mais qu'il n'a jamais fait. Amnésique peut-être ? Il avait sûrement oublié mon nom etc, pfff lamentable ! De mon côté, j'ai reconnu Lina avant et après sa naissance. C'est ma fille et si elle n'a pas de père, grâce à Dieu sa mère était là. Et tant que Dieu me prêtera vie, je compte bien lui donner tout l'amour que je peux !"

