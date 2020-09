Marie Garet victime de violences conjugales ? Aqababe maintient et menace de balancer des preuves

Annoncée morte lundi matin sur son propre compte Instagram, Marie Garet est (enfin) sortie du silence ce mardi 8 septembre 2020. Au lieu de supprimer le post annonçant sa mort, la gagnante de Secret Story 5 a préféré le modifier pour démentir sa mort et avouer qu'elle était bel et bien à l'hôpital pour une raison qu'elle préférait garder secrète. "Je viens tout juste de récupérer mon compte et me réveille outrée. Tout ce qui est décrit ci avant et ci après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui mais pour des raisons qui ne regardent personne."

Marie Garet dément avoir été tabassée par son petit ami

D'ailleurs, de nombreuses spéculations ont circulé sur ces raisons. Le blogueur Aqababe affirmait qu'elle avait été victime de violences conjugales : "elle est actuellement en soins intensifs, dû au fait qu'elle s'est fait tabasser par son mec actuel. Hier, ils sont partis à la dune à Montpellier. Fin de soirée, il l'a massacrée, laissée pour morte inconsciente". De quoi faire bondir l'ancienne candidate de télé-réalité, qui a démenti et annoncé porter plainte contre lui : "Je démens donc tout ces propos calomnieux et irai dès ma sortie déposer plainte contre aqua bike qui n'en est pas à son premier coup d'essai avec moi et mon entourage. Je vous demanderai donc svp de respecter ma famille, les enfants qui sont comme les miens et ma personne vous qui m'avez toujours suivi et soutenue."

Aqababe lui répond et menace de balancer les preuves

Malgré ça, le blogueur persiste et a même menacé de dévoiler des preuves prouvant ses informations : "Sa maman a dit qu'elle s'était fait voler ses téléphones. Ensuite, il y a le fameux démenti sans effacer le 'Marie est blablabla'. Si on me force trop, je sortirai des preuves. Je ne suis pas fou. Et j'attends", a-t-il écrit en story Instagram hier soir. L'affaire est loin d'être claire.