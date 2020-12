Mallory Gabsi (Top Chef 2020) rejoint Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine !

Philippe Etchebest secondé par Mallory Gabsi dans Cauchemar en cuisine

Philippe Etchebest reprendra du service dans Cauchemar en cuisine en 2021 ! Le célèbre cuisinier va avoir le droit à de nouvelles missions tout aussi hard que les précédentes et à de grosses surprises, mais cette fois-ci, il ne sera pas seul.

Eh oui, pour l'occasion d'une émission, diffusée le 4 janvier prochain sur M6, Mallory Gabsi, ex-candidat de Top Chef 2020, viendra prêter main forte à Philippe Etchebest : il aura la "lourde tâche d'épauler" le chef dans ce challenge inédit. Il devra aussi s'assurer que les restaurateurs respectent bien les conseils donnés et composer la recette à présenter aux futurs clients.

Une première mission complexe

Au programme ? L'animateur d'Objectif Top Chef et le participant belge à Top Chef 2020 vont se déplacer à Epoye, dans la Marne, pour apporter leur aide à Jean-Jacques, patron d'un restaurant qu'il a repris après une longue carrière dans la restauration collective.

Depuis deux ans, il ne s'en sort plus, voit son chiffre d'affaires baisser de jour en jour et croule sous les dettes. Mallory Gabsi et Philippe Etchebest, eux, ne sont pas au bout de leurs surprises entre accueil en jogging, produits surgelés, tensions entre le père et son fils Johan... Ça promet !