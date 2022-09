Maëva Ghennam vs Mélanie Orl (Les Cinquante) : "La bouffonne", "cette dinde"... leur embrouille repart de plus belle !

Les Cinquante, la nouvelle émission au concept de folie, a débarqué sur W9 le 5 septembre 2022. Au casting, on retrouve 50 stars de la télé-réalité et parmi elles, il y a Maëva Ghennam et Mélanie Orl, les deux exs de Greg Yega. Depuis plusieurs années, Bebew jongle entre les deux et les deux candidates ne peuvent pas se blairer. Il y a quelques jours, elles se sont même clashées très fort sur les réseaux sociaux.

Lors du mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika, Maëva Ghennam et Greg étaient très proches et cela n'a pas plu du tout à celle qui serait en couple avec un animateur. "Mdr ! Et dire qu'hier, il m'a fait des déclarations jusqu'à 6 heures du mat, tellement que j'ai dû mettre mon téléphone en mode avion", avait-elle réagi, avant que sa rivale lui réponde : "Pour la grosse bouffonne de Mélanie Orl, ma chérie, j'en ai rien à foutre ! Il peut même t'appeler jusqu'à 8 heures du matin... Il n'y a plus rien entre nous. En plus, c'est toi qui te fais passer pour une bouffonne parce que tu acceptes qu'il revienne vers toi, alors que toute sa vie, il t'a prise pour une bouffonne ! Ça ne t'a pas suffit la honte que tu t'es prise devant la France entière au Mexique ?"

Mélanie Orl vs Maëva Ghennam : round 2 !

"Moi, bouffonne ? Il t'a trompée et la France entière est au courant, pourtant aujourd'hui tout va bien entre vous, non ? L'erreur est humaine et pardonnable, n'est-ce pas ? Donc, oui, ça ne me dérange pas de rester en bons termes avec lui et ça ne me dérange pas que tu frottes ta grosse pastèque sur lui non plus. Je ne veux plus rien avec lui ! Par contre, que les choses se passent différemment en privé et en public, ça me dérange. J'ai juste voulu avertir le peuple de la réalité des choses, tout simplement chérie. Calm down !", avait enchaîné Mélanie Orl.

"Mais qu'est-ce qu'elle a 'matelas gonflable' ?"

Tout s'est ensuite calmé et on a même cru à une réconciliation dans Les Cinquante, enfin presque. "J'ai toujours fait la guerre avec toi par rapport à Greg, tu sais très bien. On est bête quand on est amoureuse", a déclaré Mélanie, tandis que Maëva lui a répondu : "Après, n'espère pas, on ne sera jamais amies".

La candidate qui serait favorisée par la prod a partagé la scène en story et a écrit : "La bouffonne !". "Mais qu'est-ce qu'elle a 'matelas gonflable' à ouvrir son bec encore ? Jurez, elle n'a pas compris que c'était de l'hypocrisie cette dinde ? Aidez-la...", a répondu Mélanie Orl de son côté.

Une chose est sûre, les deux candidates ne sont pas près de devenir amies !