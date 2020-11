Maddy Burciaga : accusée de mensonge avec sa ligne de maquillage, elle répond (maj)

Mise à jour : Maddy Burciaga a réagi au bad buzz dans sa story Instagram pour "mettre les choses au clair". L'influenceuse a avoué être "choquée" par toute cette polémique. "Je suis d'accord, la photo n'était pas appropriée, ça c'est de la maladresse tout simplement", "c'est ma faute de ne pas avoir tilté dessus" a-t-elle expliqué "mais les intentions n'étaient pas mauvaises, justement c'était pour aider cette association". Et elle a tenu à préciser que "le reversement des dons a été fait depuis quelques temps déjà", une partie des bénéfices de Mlips Cosmetics aurait donc bien été versé à la Fondation Brigitte Bardot, comme cela avait été le cas auparavant avec d'autres causes et associations. C'est pour cela qu'elle se dit "très déçue" de toute cette histoire.