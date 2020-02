Maddy Burciaga (Stars à nu) "s'invente une pudeur" : clashée sur Twitter, des fans la défendent

Plusieurs internautes la soutiennent

Mais celle que vous aviez aussi pu voir dans la saison 2 des Marseillais VS Le reste du monde sur W9 ou encore dans La Villa des Coeurs Brisés 2 sur NT1 a aussi reçu de nombreux tweets de soutien. De nombreux twittos ont pris la défense de Maddy Burciaga en voyant la vague de critiques à son encontre.

Ainsi, plusieurs internautes ont expliqué que tous ces messages haineux seraient dû à la jalousie, ont rappelé que toutes les femmes sont complexées même Maddy et que c'est une bonne cause pour laquelle la candidate de télé-réalité s'est dénudée : "Quand je vois les coms ça critique le physique et son string... C'est pas bien. C'est de la jalousie les filles", "Maddy est une femme très belle et très courageuse. C'est pas parce qu'elle est belle qu'elle a pas de complexe", "Elle a une communauté jeune qui ne pense pas au cancer (normal) si elle peut les sensibliser tant mieux. Et please arrêter les insultes gratuites".