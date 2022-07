Maddy Burciaga enceinte, elle donne tous les détails sur sa libido avec Benjamin Samat : "ça reste tout le temps un kiff"

Dans quelques mois, Maddy Burciaga et Benjamin Samat seront les heureux parents de leur premier enfant. Un nouveau chapitre très attendu des deux stars de la télé-réalité, qui partagent régulièrement l'évolution de cette grossesse sur les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, c'est dans une vidéo YouTube que la future maman s'est confiée sur les conséquences d'être enceinte.

Maddy enceinte, une nouvelle libido pour la future maman

Rassurez-vous, tout va bien pour elle, mais sa libido aujourd'hui n'est clairement plus la même qu'auparavant. Consciente qu'il s'agit d'un "sujet un peu tabou" pour de nombreux couples, la candidate de Les Marseillais au Mexique a donc souhaité "aller dans le vif du sujet" et "parler français" afin de décomplexer les gens. Résultat ? Non, être enceinte et faire l'amour, ça n'est aucunement incompatible, "Je n'ai aucun souci à avoir des rapports pendant ma grossesse. (...) Tout va bien, on se fait plaisir !"

En revanche, Maddy ne l'a pas caché, ses parties de jambes en l'air avec Benjamin sont désormais différentes, "C'est vrai que ce n'est pas pareil. (...) On est plus limités, on ose moins et on pense plus à faire attention quand même. Donc, on est moins dedans." Oui, là où l'envie et le plaisir sont toujours présents, "ça reste tout le temps un kiffe, on ne va pas se mentir", elle a tenu à préciser aux futurs parents qu'ils doivent néanmoins s'attendre à des relations d'un nouveau genre, "Il ne faut pas y aller comme des brutes. Ça, on le garde pour après ou pour avant. (...) C'est différent."

La compagne de Benjamin Samat met fin aux idées reçues

Par ailleurs, Maddy Burciaga a souhaité mettre fin à une idée reçue : non, le bébé ne risque pas d'être blessé durant l'acte. Elle l'a rappelé, "Ca n'a jamais été interdit d'avoir des rapports pendant une grossesse. Au contraire, c'est même recommandé". Aussi, à moins d'avoir un pénis de deux mètres ou de faire l'amour la tête à l'envers au-dessus du vide ou dans des montagnes russes en marche, l'enfant ne risque rien. A vos draps !