M. Pokora absent des Enfoirés 2020 : la (très bonne) raison dévoilée

Pourquoi M. Pokora n'est pas aux Enfoirés 2020

Pas de M. Pokora aux Enfoirés 2020 ! L'interprète de Tombé ne montera donc pas sur scène aux côtés de Jenifer, Muriel Robin, Pascal Obispo, Isabelle Nanty, Michèle Laroque ou encore Liane Foly et des nouveaux de la troupe tels que Maëlle (The Voice 7), Vitaa, Alice Pol, Hélèna Noguerra, Black M et l'humoriste Inès Reg. Mais pour quelle raison le chanteur ne fait pas partie de la bande, engagée pour les Restos du coeur, cette année ? Tout simplement parce que sa chérie Christina Milian va accoucher très prochainement.

C'est la responsable des Enfoirés au sein des Restos du coeur, Sophie Bazou, qui a expliqué l'origine de son absence auprès de Télé Loisirs : "Il va devenir papa dans quelques jours. La naissance de son premier enfant est imminente. Il est rentré à Los Angeles auprès de sa compagne après la fin de la première partie de sa tournée. On le comprend parfaitement." M. Pokora et la chanteuse accueilleront... un petit garçon !

Une autre star absente

Tout comme l'artiste qui va bientôt devenir papa, Lorie Pester est elle aussi absente des Enfoirés 2020 : "Coucou tout le monde. Malade depuis ce week-end, je ne vais pas pouvoir être sur la scène des enfoirés cette année. Mais rien de grave ne vous inquiétez pas. Amusez-vous bien, on se retrouve très vite sur mes concerts", a-t-elle annoncé sur Twitter.

L'actrice de Demain nous appartient a ensuite révélé à Télé Loisirs : "Je suis beaucoup moins impliquée que quand il y avait Jean-Jacques Goldman. Je faisais partie de son équipe au niveau de la mise en scène, je lui envoyais tout le temps des idées. Depuis qu'il est parti, je n'ai pas trouvé ma place... Je laisse faire les autres et, quand on me demande, je donne des conseils.."