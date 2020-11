Lydia (Les Anges 12) en couple : "On projette de se marier, de faire notre vie ensemble" (Interview)

Alors que Lydia et Mounir étaient encore mariés dans Pékin Express 2019, ils ont divorcé après le tournage : "cela n'a nul rapport avec l'aventure Pékin Express, aventure que nous avions pleinement partagée et qui restera à jamais un merveilleux souvenir", a expliqué le finaliste en août de l'année dernière. Depuis, les deux ex ont chacun refait leur vie : Mounir s'est remarié, tandis que Lydia a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Malaga Drah.

Lydia en couple, elle se confie

La candidate des Anges 12 a officialisé son couple en juin 2020, mais leur love story a réellement commencé au mois de mai : "J'ai mis du temps avant de me remettre en couple pour me retrouver. On s'est rencontré pendant le confinement, sur l'application Houseparty. Un jour, on a décidé de se parler que tous les deux, on a appris à se connaître et ça s'est fait de fil en aiguille", a confié Lydia en interview avec PRBK. Comme quoi, le confinement a eu un avantage pour certains célibataires.

Très amoureuse de son boyfriend Malaga, la finaliste de Pékin Express 2019 nous a ensuite parlé de l'avenir de leur relation : "On projette de se marier, de faire notre vie ensemble, de construire notre maison, de faire des enfants." Lydia pourrait donc elle aussi organiser son deuxième mariage, comme son ex-époux, Mounir. Au moins, la page est définitivement tournée !