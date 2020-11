Lydia (Les Anges 12) : "Mounir s'est remarié, ça me confirme que j'ai pris la bonne décision"

Purebreak : Après Pékin Express 2019, tu participes aux Anges 12. Pourquoi avoir enchaîné avec une émission de télé-réalité ?

Lydia : De base, ce n'était pas dans mes projets, mais quand on m'a proposé Les Anges 12, je me suis dit pourquoi pas. Sachant que juste après Pékin Express, j'ai fait une formation de décoratrice événementielle. Du coup, j'en ai fait mon projet pro et je voulais voir les opportunités que je pouvais avoir.

Quand on m'a proposé Les Anges, je voulais voir ce que donnait la télé-réalité

Tu n'avais pas du tout l'envie de faire de la télé-réalité pendant Pékin Express ?

Pas du tout, surtout que j'étais mariée, mais après Pékin Express, je n'étais pas fermée à une émission d'aventure comme Les Apprentis aventuriers ou La Bataille des couples. Et puis, la vie a fait que ma vie privée a changé.

Tu as hésité avant d'accepter, pour ton image ?

Franchement, non, parce qu'on m'a proposé d'autres émissions, comme La Villa des Coeurs Brisés, mais je n'étais pas apte à les faire parce que ça ne m'intéressait pas. Je n'étais pas prête. Et quand on m'a proposé Les Anges, je voulais voir ce que donnait la télé-réalité. La production m'a aussi expliqué qu'ils voulaient du changement et mettre en avant les projets pro.

Tu appréhendais d'arriver en cours de route ?

J'appréhendais, je me suis demandée s'il y avait des clans, des problèmes. Comme, je n'avais jamais fait de télé-réalité, je ne savais pas trop comment ça se passait.

Tu es satisfaite de ton intégration ?

Je suis contente parce que comme on le voit à la télé, les gens peuvent avoir une certaine image des Anges, mais quand on les rencontre, c'est vraiment fort et réel. On n'est pas juste là en colonie de vacances.

Il n'y pas que du faux dans ce qu'il se dit sur Angélique

On dit que certains candidats sont là juste pour le buzz, tu l'as ressenti toi ?

Je n'ai pas ressenti ça. Ce sont les mêmes personnes dans la vraie qu'à la télé. Après, je n'ai pas vu ça avec l'équipe que j'avais à la fin.

Ca n'a pas été trop difficile de trouver ta place ?

Quand tu arrives, tu vois des personnes déjà là depuis longtemps, qui ont déjà fait de la télé et qui savent comment ça se passe. Mais j'ai un caractère grâce auquel je ne me fais pas écraser, du coup, voir d'autres personnes qui ont déjà fait de la télé, ça ne me dérangeait pas du tout. Et puis, je suis sociable.

Angélique a été beaucoup critiquée par certains candidats, tu l'as trouvée comment toi ?

C'est une bonne personne, mais il n'y a pas que du faux dans ce qu'ils ont dit. J'avais un certain avis qui a changé en cours de route.

Après mon divorce avec Mounir, je me suis redécouverte

Tu es séparée de Mounir depuis plus d'un an, vous êtes toujours en bons termes ?

Pas du tout, il s'est remarié.

Justement, ça te fait quoi ?

Rien du tout. Tant mieux. Quand tu es restée 7 ans avec quelqu'un et que le mec a eu le temps de divorcer et de se remarier en un an, ça ne te fait ni chaud ni froid. Ca te confirme juste ce que tu penses de la personne et que tu as pris la bonne décision.

Votre divorce a donc été conclu, ça n'a pas été trop difficile ?

Quand on a divorcé, je me suis redécouverte. J'ai fait de nouvelles connaissances, je me suis épanouie personnellement. J'ai pris le temps de me redécouvrir professionnellement et personnellement parlant, j'ai maigri, je me suis mise au sport. J'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait avant, que du positif. C'est rare de dire ça (rires).

Ca te dérange qu'on te parle encore de lui ?

Non, parce que je sais qu'on m'a vue avec lui la première fois à la télé, en étant mariés. C'est normal, on est des personnes publiques. On a annoncé notre divorce sur les réseaux sociaux, lui son remariage, moi mon couple. Les gens veulent savoir ce qu'il en est parce qu'on est suivi, on a une communauté. C'est normal qu'ils se posent des questions, mais on ne va pas en parler de nous-mêmes.

Il ne faut pas faire n'importe quoi pour le buzz

Quel bilan tires-tu de ton aventure dans Les Anges 12 ?

Quand je suis ressortie, j'étais contente, je n'ai pas du tout regretté. J'étais aussi contente d'avoir vécu dans une maison avec toutes ces personnes, avec des caméras à longueur de journée et de découvrir les enjeux pro des autres. J'en retiens que du positif, j'ai adoré faire ça.

Tu vas continuer la télé-réalité ?

Franchement, oui, si j'ai la possibilité d'en refaire, pourquoi pas, mais après, je choisis toujours. Je ne veux pas faire pour faire. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose que j'aime, comme de la compétition, de l'aventure.

C'est un milieu qui te correspond ?

Ca dépend parce qu'avec les principes que j'ai. J'ai ma famille et mon entourage derrière, je ne peux pas faire n'importe quoi. Vous n'allez pas me trouver en maillot de bain à embrasser tous les mecs qui passent, ce n'est pas du tout mon délire. Il faut garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre et ne pas faire n'importe quoi pour le buzz parce qu'on a une vie après la télé.

