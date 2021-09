Love is Blind saison 2 : la date de sortie (approximative) dévoilée avec un teaser spécial

Depuis le tournage de Love is Blind saison 1, seuls Cameron & Lauren et Amber & Barnett sont toujours mariés. Netflix a donné des nouvelles des anciens candidats dans un épisode spécial, Love is Blind : After the Altar, dans lequel les spectateurs ont eu la surprise de découvrir Francesca Farago (Too Hot To Handle saison 1) aux côtés de Damian. Mark Cuevas, lui, était le grand absent de la soirée, sûrement pour s'occuper de son bébé né en avril 2020. Eh oui, l'ex de Jessica est devenu papa pour la première fois ! Jessica, elle, s'est fiancée à son chéri Benjamin McGrath.

La saison 2 de Love is Blind arrive !

Beaucoup de choses ont donc changé depuis le tournage de Love is Blind. Maintenant, on attend la saison 2 et on n'est pas les seuls. Malheureusement, il va falloir faire preuve encore d'un peu de patience car la suite n'arrivera pas avant... 2022. Netflix a d'ailleurs précisé qu'elle serait dispo en février 2022.

Pour annoncer la bonne nouvelle, la plateforme a partagé un teaser spécial dans lequel Chloe Veitch, de The Circle saison 2 et Too Hot To Handle saison 1, se prête au jeu dans les capsules de Love is Blind. Elle enchaîne les tête-à-tête avec des visages déjà connus de Netflix. Ses prétendantes sont Shubbam (The Circle saison 1), Peter (Too Hot To Handle saison 2), qui serait en couple avec l'ex de Marvin Anthony, Melinda, Dustin (l'éventail dans Sexy Beasts) et Kevin (de la série Bling Empire), mais les rendez-vous sont interrompus par un mec.. de la sécurité. Une nouvelle conquête ? Pas vraiment.

La saison 3 est prête !

La saison 2 de Love is Blind s'annonce "croustillante" si l'on en croit les révélations du couple de présentateurs, Nick et Vanessa Lachey, dans une interview avec ET. Ils ont aussi dévoilé avoir déjà tourné la saison 3 ! Eh oui, l'émission de Netflix a été renouvelée pour une saison 3 en même temps que la deux. La suite est donc prête, il ne reste plus que le montage des épisodes. Peut-on espérer une diffusion en 2023 ? Affaire à suivre. En tout cas, nous n'avons pas fini d'assister à des rencontres mémorables et parfois étranges.