Melinda (Too Hot To Handle) séparée de Marvin et de nouveau en couple avec un autre candidat ?

Après plusieurs jours de suspense, les candidats de Too Hot To Handle saison 2 ont dévoilé qui est encore en couple et qui est toujours célibataire ! Ils sont ravis de voir Cam et Emily plus amoureux que jamais - ils parlent même déjà mariage et bébé - et Christina et Robert investis dans une relation sérieuse. En revanche, ils sont soulagés de savoir Melinda séparée de Marvin Anthony car certaines rumeurs assurent que le Frenchy se serait servi d'elle et qu'il l'aurait en réalité larguée pour retourner avec son ex Neverly (Les Princes et les princesses de l'amour 4).

Melinda en couple avec Peter ?

Ni Marvin Anthony, ni Melinda Melrose n'ont réagi aux rumeurs. En tout cas, l'influenceuse semble avoir bel et bien tourné la page de son histoire avec l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 puisqu'elle est aujourd'hui très proche de Peter, un autre candidat de Too Hot To Handle saison 2. Melinda a d'ailleurs posté une photo d'eux en sous-vêtements assez caliente. Les internautes se sont alors tout de suite interrogés : se serait-elle mise en couple avec Peter, avec qui elle a partagé un furtif bisou dans l'émission de Netflix ?