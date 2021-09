Lomepal revient sur les raisons de sa pause et annonce son nouvel album pour 2022

"Il me faut le temps de digérer une nouvelle vie pour raconter de nouvelles choses, mais là, j'arrive à un stade où je n'ai plus rien d'intéressant à raconter" annonçait Lomepal en novembre 2019. Le rappeur s'est alors retiré de la scène musicale, après son apparition aux Victoires de la musique, mais aussi d'Instagram puisqu'il a supprimé toutes les photos de son compte. Il a seulement laissé un message : "Absent jusqu'à nouvel album". Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous : le nouvel album de Lomepal arrive !

"J'avais besoin de cette pause"

Pour la première fois depuis deux ans, l'interprète de Regarde-moi s'est exprimé dans les médias. Au micro de France Inter, il est notamment revenu sur sa pause musicale : "Les dernières années étaient très intenses, on n'a pas arrêté. Pendant deux ans, il y eu des tournées qui s'enchaînaient, des tournages, des écritures d'album etc. Finalement, j'ai pas du tout eu le temps de me poser en dix ans de musique (...) Ça a été 2 bonnes années de plaisir avec des super concerts surtout. C'est le souvenir que je garde le plus."

Lomepal a ensuite confié : "Il y a un truc que je ne supportais plus. C'est très bizarre de s'en plaindre aujourd'hui parce que c'est le truc qui me manque le plus. Au final, j'avais besoin de cette pause. Je me suis arrêté en janvier 2020 et après, je suis quand même revenu faire les Victoires de la musique, en me forçant un petit peu alors que j'étais déjà dans une optique de pause. Je devais avoir une saison de festivals à l'été, et finalement le Covid l'a annulé. Ce qui m'a vraiment soulagé, au final."

Lomepal annonce un nouvel album !

Du coup, qu'a-t-il fait pendant son break ? "Je me suis occupé de moi et de mes proches. Je me suis occupé de ma famille. J'ai une copine avec qui c'est très sérieux maintenant. (...) Je suis super amoureux. On a pris deux chats. J'ai essayé dans de me lancer dans tout ce que j'ai voulu faire, comme apprendre un instrument de musique", répond Lomepal, à l'origine du projet Lundi Simple.

Aujourd'hui, l'artiste est surtout en train de préparer un nouvel album : "C'est un peu prématuré, mais c'est l'occasion de parler d'un album que je suis ni en train de commencer ni de finir. Je suis vraiment au milieu. Ça pourrait aller vite à partir de demain comme s'éterniser. J'aimerais bien que ça sorte en début d'année prochain". On l'attend avec impatience !