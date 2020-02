Lomepal : le rappeur dévoile Lundi Simple, son beau projet pour aider les sans-abri

Il s'agit d'une "maraude simple et sans prétention le premier jour de la semaine". "Pour être plus clair, on cuisine des repas qu'on met dans des barquettes, on ramène chacun des affaires qui peuvent servir et on descend proposer ça aux gens qui dorment dans la rue" a précisé Antoine Valentinelli, de son vrai nom.

Lomepal et une bande de potes offrent ainsi à manger à plusieurs SDF, mais ils leur donnent aussi des vêtements, des bouteilles d'eau ou encore de quoi être propre comme des produits d'hygiène avec brosses à dents et dentifrice.

"Chaque groupe d'amis s'organise tout seul"

L'artiste a tenu à souligner que "Lundi Simple n'est pas une association, c'est un mouvement basé sur l'indépendance et l'autofinancement , chaque groupe d'amis s'organise tout seul pour se financer". Lomepal et ses amis utilisent par exemple une plateforme de financement où ils mettent une dizaine d'euros par semaine afin d'acheter de quoi cuisiner des bons plats aux personnes sans-abri.

Et pour l'organisation, eux ont choisi de faire la maraude ce jour-là, mais vous pouvez la faire le mardi, le samedi ou n'importe quel autre jour de la semaine. "Si vous avez un ami qui peut avoir des kits d'hygiène à son travail, ou un autre qui peut récupérer des plats chauds à son restaurant" a même indiqué l'interprète de Yeux disent, "Si en plus d'aider les gens dans la rue ça permet d'éviter le gaspillage c'est encore mieux".

Le rappeur qui était l'une des nouvelles têtes de Burger Quiz avec Norman ou encore Roméo Elvis a aussi déclaré que pour trouver des SDF à qui livrer ces repas, cela se fait petit à petit : "l'itinéraire se précise un peu plus à chaque fois à force de connaître les gens et les emplacements".

Des idées de recettes bonnes et pas chères

Quant aux repas, "cuisinez comme si c'était pour vous avec des bons produits" a conseillé Lomepal qui a donné quelques idées quelques idées de "recettes très faciles et peu coûteuses" sur le compte Instagram de Lundi Simple. Il y a notamment celle des pâtes Carbonara végétarienne pour 15 personnes.