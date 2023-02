Lockwood & Co : avez-vous reconnu cet acteur ? C'est le frère d'une énorme star

Un rôle important

Alors c'est vrai, on ne le voit pas énormément dans la saison 1, il n'est pas l'un des trois personnages principaux. Cependant, Paddy Holland pourrait apparaître plus souvent à l'écran si Netflix se décide à renouveler la série. À la fin de la saison 1, on comprend que la hache de guerre est plus ou moins enterrée entre Kipps et Lockwood. Les deux équipes pourraient donc collaborer dans la prochaine saison pour venir à bout de cette histoire de "Problème".

Si c'est le cas, on verra plus souvent Bobby à l'écran combattre les fantômes. En tout cas, il suit bien les traces de son frère, lui aussi a été casté pour combattre les méchants. Si vous n'avez pas encore vu Lockwood & Co, la saison 1 est dispo sur Netflix. Faites attention à Bobby, vous nous direz si vous pensez que c'est un aussi bon acteur que son grand frère !