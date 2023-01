Vous n'avez rien compris à la fin de Lockwood & Co ? On vous l'explique... grâce aux livres dont est tirée la série de Netflix (spoilers)

Si vous avez vu Lockwood & Co, la nouvelle série Netflix qui est déjà deuxième du top 10 quelques jours après sa sortie, et que vous n'avez pas lu les livres, vous avez certainement quelques questions sur la fin. Qu'est-il arrivé au Verre d'Os ? Qu'est-ce que "Le Problème" ? Que ce cache-t-il derrière la porte ? On va tenter de répondre à toutes ces questions sans trop spoiler la potentielle saison 2, qui n'a pas encore été annoncée par Netflix.

Un "Problème" complexe

Dans cette saison 1, on découvre Anthony Lockwood, son acolyte George et leur nouvelle recrue, Lucy Carlyle, que vous avez sûrement déjà vue parce qu'elle a quitté La Chronique des Bridgerton pour prendre ce rôle. Les trois adolescents font donc partie de leur propre agence de "chasseurs de fantômes" et ont chacun des talents particuliers. Pour Lucy, c'est l'écoute, Lockwood mise sur la vue et George sur le toucher.

On comprend très vite qu'il y a un vrai problème avec le paranormal dans le monde et les enfants qui ont des "talents" sont envoyés le soir pour enfermer les fantômes trop violents qui tuent les humains. Tout le monde évoque "Le Problème" (un peu comme Voldemort) mais personne ne l'explique vraiment dans la série. Il s'agit simplement du phénomène en lui-même, des fantômes qui prennent le contrôle de l'Angleterre. Ce qui n'est pas forcément expliqué, c'est que ce problème date de plus de 50 ans et que les agences ont été créées après la première "suppression de fantômes" réussie par Marissa Fittes. C'est donc de là que tout part.

Que cache Lockwood ?

Attention spoilers ! On découvre dans le dernier épisode que Penelope Fittes (la fille de Marissa) connait très bien Lockwood et que c'est elle qui a tout fait pour le faire tuer et lui voler le Verre d'Os. Il n'est pas expliqué en quoi cet objet est important, même s'il est puissant, on l'a vu quand il a aspiré Joplin après un simple coup d'oeil. Dans les livres, le Verre d'Os est la première porte de passage avec "l'autre monde", ce qui explique son pouvoir.

Le dernier épisode se termine aussi sur un terrible cliffhanger : que se cache-t-il derrière la porte secrète de Lockwood ? On se doute qu'il s'agit de ses secrets de famille, vu qu'il a expliqué être orphelin depuis l'âge de six ans. Encore une fois, ce sont ceux qui ont lu le livre qui ont des éléments de réponse. Dans les livres, cette pièce appartenait à la soeur de Lockwood. Oui, elle n'est pas (encore) évoquée dans la série. Elle a été tuée par un fantôme quelques années plus tôt et le jeune homme porte la culpabilité de cette mort. C'est d'ailleurs un aspect important de sa personnalité dans la suite de l'histoire.

Reste à savoir si la série suivra aussi bien cette intrigue dans la saison 2... si la série est renouvelée. On le sait, Netflix est abonnée aux annulations de séries sans donner aux fans une fin correcte. En tout cas, la majorité des spectateurs ont reconnu que la série Netflix était l'une des meilleures adaptations de livre de tous les temps et réclament une saison 2. On espère que la plateforme les écoutera.