Une actrice de Bridgerton se justifie après avoir quitté la série pour rejoindre une autre série Netflix

Ne soyez pas étonnés de découvrir que Francesca a changé de visage dans la nouvelle saison de La Chronique des Bridgerton, dont les premières images ont fuité. Ruby Stokes quitte son rôle et sera remplacée par Hannah Dodd (que vous avez déjà vu dans Enola Holmes 2 ou Anatomie d'un scandale). Ruby Stokes n'a pas été virée de la série par Netflix, c'est elle qui a fait le choix de s'en aller parce qu'elle avait d'autres projets qui n'étaient pas compatibles avec le tournage de La Chronique des Bridgerton saison 3.

Pourquoi ce départ ?

Pas vraiment de drame à l'horizon, elle n'a pas quitté la série à cause des "tensions" sur le tournage. pour Ruby Stokes, quitter La Chronique des Bridgerton était même "un choix difficile", comme elle le confie à What to Watch. Elle sait d'ailleurs qu'elle a eu beaucoup de chance de jouer dans une série qui a eu un tel succès. "Travailler sur Bridgerton était merveilleux et c'était incroyable de faire partie d'une série comme celle-là", a-t-elle expliqué.

Mais son choix était fait, elle est tombée sous le charme d'un autre personnage. Celle qui jouait le rôle secondaire de Francesca va jouer un premier rôle dans une toute nouvelle série Netflix et elle est ravie de ce choix.

Un rôle plus important

L'actrice a en effet décroché un rôle important dans une nouvelle série Netflix. Vous pourrez la retrouver dans Lockwood & Co, une série qui suit un groupe d'ados qui ont ouvert une agence de détectives sur le paranormal qui vont tenter de sauver le monde d'une invasion de fantômes. La série sera disponible le 27 janvier prochain sur Netflix. Ruby Stokes incarnera le rôle de Lucy, une jeune fille qui a des capacités psychiques et qui va donc être aidée de deux autres ados pour déjouer un terrible complot.

L'actrice a été très touchée par ce personnage : "Elle a eu une enfance horrible parce que sa mère était assez violente et elle a également vécu beaucoup de traumatismes dans sa vie, mais elle a aussi ce don remarquable qui la rend très spéciale". C'est donc l'idée de jouer un personnage très complexe qu'elle a beaucoup aimé. Reste à espérer que Lockwood & Co aura le même succès que La Chronique des Bridgerton.