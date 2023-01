Bridgerton saison 3 : une image du tournage avec Penelope et Colin fuite, Netflix réagit en urgence

La saison 3 de La Chronique des Bridgerton est l'une des séries les plus attendues par les spectateurs de Netflix. La sortie a certainement été repoussée plusieurs fois, certains évoquent des tensions et d'autres une scène de sexe, mais c'est sûr, elle ne sera pas disponible sur Netflix tout de suite. Le tournage est en cours en Angleterre et les premières images ont fuité sur une chaîne de télévision.

Des images de Penelope et Colin pas vraiment prévues

Les spectateurs ont été surpris de découvrir les coulisses du tournage de la saison 3, teasée comme pleine de surprises, dans l'émission britannique The Morning. L'animatrice a dévoilé avoir été invitée et a montré quelques images, parmi lesquelles des images des acteurs en costume d'époque, mais surtout de Penelope (Nicola Coughlan) et Colin (Luke Newton).

Cette saison 3 devrait se centrer sur ces deux personnages et les fans attendent donc avec impatience de savoir ce qu'il va se passer. Surtout que la saison 2 s'est terminée sur des paroles horribles de Colin et une Penelope bien décidée à se marier pour oublier. Ces images ont alors choqué les fans.