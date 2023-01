Bridgerton saison 3 : la sortie repoussée à cause d'une scène de sexe ? Rumeurs de tensions en coulisses

Le 25 mars 2022, un an et trois mois après la saison 1, Netflix dévoilait la saison 2 de La Chronique des Bridgerton centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley). Pour Noël et les deux ans de la série, les fans s'attendaient à avoir une belle surprise avec une date de sortie ou une image, mais ils ont été déçus. Le tournage est en cours depuis l'été 2022, mais on n'a eu aucun aperçu de la suite, à part quelques images volées sur le tournage qui ont lancé de grosses théories.

Forcément, les fans ont hâte d'en savoir sur la suite de la série. On sait déjà que, contrairement à l'ordre des romans de Julia Quinn, la saison 3 sera centrée sur Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan). Après avoir entendu Colin la dénigrer dans le final de la saison 2, Penelope sera plus que jamais à la recherche d'un mari dans la suite de la série de Netflix. Colin va l'aider à séduire... mais aussi se rendre compte qu'il ressent finalement peut-être plus que de l'amitié pour elle. Si la suite devrait être assez proche du livre comme le confiait Nicola Coughlan, il semblerait qu'une intrigue n'ait pas plu.

Tournage repoussé à cause d'une intrigue polémique ?

Selon le Mail Online, le tournage de la troisième saison de Bridgerton pourrait bien être retardé, et donc la sortie avec. La raison ? Le tabloïd britannique a dévoilé ce dimanche 1er janvier 2023 qu'il y aurait des tensions en coulisses, liées à une scène de sexe qui fait débat. Les détails n'ont pas été dévoilés, mais selon une source, le tournage aurait été retardé car "les scénaristes ne sont pas heureux avec la direction de l'histoire". "On nous a dit qu'ils veulent mettre plus de fun donc il doit y avoir des changements, ce qui donnera lieu à des retards" ajoute une source anonyme qui poursuit : "Il y a des éléments qui ne plaisent pas à Shonda Rhimes donc elle veut les changer. Des choses sont devenues beaucoup trop sombres".

Cette info est à prendre avec de grosses pincettes pour le moment et il est difficile de dire si cela impactera réellement beaucoup le tournage ou non, si elle s'avère vraie.

Un nouvel aperçu du spin-off dévoilé

En attendant, Netflix a dévoilé un nouvel aperçu du spin-off de Bridgerton, Queen Charlotte : A Bridgerton Story, qui arrivera en 2023. Ce dimanche 1er janvier, la plateforme a dévoilé la première image de la version jeune de Lady Dandury, jouée par Adjoa Andoh dans la série originale (qui reprendra aussi son rôle dans le spin-off). C'est Arsema Thomas qui l'incarnera version jeune.