Bridgerton saison 3 : la sortie repoussée à cause de tensions ? De nouveaux éléments dévoilés

C'est l'une des séries phares de Netflix. Le 25 décembre 2020, la plateforme mettait en ligne la saison 1 de La Chronique des Bridgerton qui a été un énorme carton. Même si le Duc joué par Regé-Jean Page a fait ses adieux, la série basée sur les romans de Julia Quinn aura au moins quatre saisons. Après Simon et Daphné (Phoebe Dynevor) puis Anthony (Jonathan Bailey) et Kate (Simone Ashley) en saison 2, la production a surpris les fans en décidant de bouleverser l'ordre de la série.

>> Bridgerton : Shonda Rhimes compare un personnage à une prostituée, et ça ne passe pas du tout chez les fans <<

Si la saison 3 aurait dû être centrée sur Benedict (Luke Thompson), ce sont finalement Colin (Luke Newton) et Penelope (Nicola Coughlan) qui seront au centre de l'action. C'est en mai 2022 que la production a annoncé une saison sur le couple "Polin" et le tournage a débuté cet été. Peu de détails sont sortis sur la suite la série, à part quelques photos de tournage qui ont donné naissance à de folles théories. Mais une récente rumeur a de quoi inquiéter les fans de la série.

Le tournage de Bridgerton repoussé à cause de tensions ?

Pourquoi ? Elle est liée à un potentiel retard dans la production. Selon le Mail Online, il y a aurait des tensions en coulisses à cause d'une scène de sexe "trop dark" qui n'aurait pas plu à la productrice Shonda Rhimes. Les scénaristes auraient donc dû se remettre à l'écriture, ce qui pourrait bouleverser le tournage.

Cette annonce a fait paniquer une partie des fans de la série. Les autres ont rapidement remis en doute cette rumeur venue d'un site britannique pas très fiable. Et ils ont bien fait. Selon Hello Magazine qui cite une source proche de Netflix, toute cette histoire serait fausse et complètement inventée. On n'est pas vraiment surpris.

Une actrice tease la suite

Pour le moment, Netflix garde tous les secrets de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Aucune image ou vidéo officielle n'a été dévoilée pour le moment. Mais on peut compter sur Adjoa Andoh qui joue Lady Danbury pour donner un indice sur ce qui nous attend. Dans une interview pour Express.co.uk, l'actrice a teasé : "Il y a des choses assez spectaculaires qui vous attendent". On n'en saura pas plus pour le moment.