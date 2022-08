Loana (Incroyables transformations) : elle accuse Nicolas Waldorf de mentir sur son relooking et dévoile sa "vraie" transformation

La guerre continue entre Loana et Incroyables Transformations. Après sa participation au tournage de l'émission de M6, elle avait dézingué le résultat de son relooking. "Ils m'ont mis des cheveux de m*rde. C'est tellement merd*que que quand je me coiffe, la moitié part. Et mes cheveux étaient bruns ! Ils m'ont dit qu'ils allaient faire un shampoing pour les adoucir. Déjà on me ment, et d'un seul coup je regarde et je vois du brun très foncé", avait-elle déclaré.

Des propos qui n'ont pas plu du tout à Nicolas Waldorf qui, lors d'une interview avec Jordan De Luxe, a traité la gagnante du Loft de menteuse et a balancé le résultat final de sa transformation, malgré l'interdiction de la candidate et de M6.

Loana répond aux révélations de Nicolas Waldorf

Loana a rapidement réagi et a dévoilé SA vérité en postant une photo et en affirmant que Nicolas avait déclaré que c'était le résultat final. Problème ? Ce n'est pas du tout cette photo que le coiffeur a montré. Il a bien précisé que celle-là était le "AVANT".