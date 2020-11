Lizzo au bord des larmes sur TikTok : la célébrité et la richesse "ne vous rendront pas heureux"

Lizzo confie que "l'argent ne vous achète pas le bonheur"

"L'argent ne fait pas le bonheur" comme le disait Georges Feydeau, et Lizzo est complètement d'accord avec ce proverbe. La chanteuse a tenu à s'exprimer dans une vidéo postée sur TikTok. Celle qui avait participé avec de nombreuses stars de la chanson à One World : Together at Home (le concert caritatif de Lady Gaga et de l'OMS contre le coronavirus), a même ajouté que ni la richesse ni la célébrité ne font son bonheur. "Vous pouvez être la personne la plus cool et la plus riche qui soit, mais cela ne vous rendra pas heureux" a-t-elle assuré, au bord des larmes et se retenant visiblement de pleurer, "L'argent ne vous achète pas le bonheur. La notoriété ne fait que mettre une loupe sur la merde que vous avez déjà".