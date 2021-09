Lionel Messi valide MHD : le joueur du PSG fan de son freestyle avec Bizarrap

Lionel Messi se met au rap français

A la base, Lionel Messi n'avait aucunement l'intention de poser ses valises à Paris. Malheureusement pour le sextuple Ballon d'Or, le FC Barcelone n'a pu renouveler son contrat, la faute à un problème de trésorerie, et c'est le PSG - en quête d'un nouveau jouet pour vendre plus de maillots et espérer repartir avec les trois points contre les terribles équipes de Brest, Troyes et Strasbourg, qui a su le convaincre de jouer aux côtés de Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer.

Un transfert qui a bouleversé la planète foot cet été, mais que semble avoir digéré l'argentin. Et pour cause, si Stéphane Plaza n'a toujours pas réussi à lui trouver un bel appart, Lionel Messi s'est déjà pleinement ancré dans la culture parisienne. Non, il ne s'amuse pas à faire le touriste sur les Champs avec un béret, ni à claquer son salaire en baguettes et macarons, mais il s'est mis à... écouter du rap français.

Le footballeur valide MHD

Ce mercredi 15 septembre 2021, Gonzalo Julián Conde aka Bizzarap - un producteur de musique argentin, a en effet mis en ligne le résultat de sa collaboration avec le rappeur MHD. Et comme on a pu le découvrir, ce dernier n'a pu s'empêcher de faire un clin d'oeil à l'attaquant en plaçant la petite référence suivante durant son freestyle, "Dans la Capi comme Messi".

Des lyrics pas très recherchés et qui ne révolutionnent rien ? Certes, mais qui ont visiblement suffi à charmer Lionel Messi. Sur le compte Instagram de Bizzarap, le pote de Neymar n'a étonnamment pas hésité à valider sa performance en commentant "Dans la capitale !" accompagné de 4 émoticônes de mains qui applaudissent.

A défaut d'avoir retrouvé son vrai niveau, Presnel Kimpembe a visiblement retrouvé son enceinte !