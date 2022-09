Les placements de produits de Jessica Thivenin en direct de la chambre d'hôpital de son fils choquent les internautes, elle réplique

Des critiques qui sont remontées jusqu'aux oreilles de la principale intéressée. Jessica Thivenin qui n'a pas sa langue dans sa poche n'a pas hésité à répondre cash à ceux qui l'ont attaquée. "Les donneurs de leçons me font beaucoup rire. Je sais encore ce que je dois faire" a-t-elle déclaré. "Si je dois vous donner un code promo ce soir en me brossant les dents, je me brosse les dents, donc, je le fais (...) Ce genre de commentaires, ça me gonfle. Je bloque tout le monde. Entre un enfant malade à la maison et un à l'hôpital, je vous donne des nouvelles" a ajouté la star des Marseillais.

Heureusement pour elle, les critiques vont s'arrêter puisque Maylone va mieux. "C'est fini. C'était une période un peu compliquée de six jours, c'était éprouvant." a confié Jessica ce jeudi 29 septembre sur Instagram. Le petit garçon a même pu rentrer chez lui, accompagné de ses deux parents.