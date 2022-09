"Elle va vomir ou pas ?" : Hilona Gos dégoutée son propre placement de produit ? Elle réagit

Dans les commentaires, les internautes accusent l'influenceuse de se foutre de leur gueule : "C'est du sable en barre le truc ptdrrr", "On dirait moi lorsque j'étais invité chez des copains quand j'étais petit et que je me forçais à manger alors que je n'aimais pas juste pour faire bonne impression", "Elle a des hauts le coeur je crois !!!! Elle a changé de couleur de peau", "Elle va vomir ou pas ?", "Le mieux c'est de couper le son et de regarder son expression", "Elle fait la tête. Monnaie monnaie à tout prix", "Direction le cours Florent pour Hilona niveau de jeu d'actrice catastrophique", "Ptddddrr dans sa tête elle se dit mais qu'est-ce que c'est dégueulasse ça !!".

>> Julien Bert mort de faim dans Les Cinquante, il finit par embrasser une candidate qu'on n'avait pas vu venir <<

Hilona répond aux internautes

La candidate de télé-réalité qui s'était confiée dans une vidéo YouTube sur sa rupture avec Julien Bert et sur son chéri Paul-André Acquaviva a répondu au clash. Dans les commentaires de la vidéo, Hilona a démenti les accusations de mensonges des internautes... et assure qu'elle aime les barres dont elle fait les posts sponsos : "Je comprends pas pourquoi vous dites ça. J'en ai encore mangé une aujourd'hui parce que je trouve ça très bon justement, c'est fou de toujours vouloir critiquer comme ça !". On a connu meilleure défense...