Les Nouvelles aventures de Sabrina : une suite est possible selon Kiernan Shipka

Fin 2020, la saison 4 de la série Les Nouvelles aventures de Sabrina était mise en ligne sur Netflix. Il s'agissait de la fin du show et elle avait choqué pas mal de fans, Kiernan Shipka y compris, avec la mort de Sabrina et de Nick. Pourtant, la sorcière sera bien de retour dans la saison 6 de Riverdale. Ces premiers épisodes nous offrent une sorte de réalité alternative dans laquelle Archie est mort et où Sabrina va rencontrer Cheryl (Madelaine Petsch).

Kiernan Shipka croit à une suite des Nouvelles aventures de Sabrina

A l'occasion de la diffusion de son épisode ce 7 décembre sur la CW (il sera dispo en US+24 sur Netflix en France), Kiernan Shipka ne pouvait pas échapper à une question sur Les Nouvelles aventures de Sabrina. L'interprète de Sabrina Spellman l'assure, elle pense plus que jamais qu'une suite est possible. On ne dirait pas non ! "Je pense qu'il y a toujours du potentiel pour des retrouvailles d'une façon ou d'un autre" a confié l'actrice à Decider.

Une saison 5 ou un film ? Elle fait son choix

L'actrice révèle d'ailleurs sa préférence entre une possible saison 5 ou un film. "Je ne sais pas si elle peut revenir en série mais je pense qu'il y a de la place pour qu'il se passe quelque chose" confie-t-elle, laissant penser qu'un film est plus que probable. En tout cas, les acteurs sont prêts ! "Le casting s'aime tellement et on essaie tous de donner des idées pour quelque chose" explique la star.

Ce n'est pas la première fois que Kiernan Shipka évoque un possible film. "J'ai vu et entendu les demandes des fans et je suis avec eux. J'aime ce personnage et j'aime tellement ces gens que quoi qu'on puisse faire pour conclure l'histoire pour les fans et continuer à faire vivre Sabrina, ce serait super" avait-elle confié au début de l'année 2021.