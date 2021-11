Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : quels couples se sont séparés après le tournage ?

Dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9, il y a eu des couples qui se sont formés mais aussi des ruptures ! Il y a bien sûr les couples solides, qui durent depuis longtemps, comme Julien Tanti et sa femme Manon Marsault Tanti, ou encore Nikola Lozina et sa belle Laura Lempika. En dehors du roi des problèmes / chef de famille des Marseillais et du Lord / chef de famille du RDM, il y a aussi les adorables Benji et Maddy. Il y a aussi les couples qui se sont formés durant les épisodes, comme Paga et Giuseppa, ainsi qu'Adixia et Simon.

Mais il y a aussi des couples qui se sont séparés pendant le tournage du cross. Dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, on a pu assister à la rupture entre Océane El Himer et Julien Bert, à la séparation de Luna et Tristan mais aussi à la rupture entre Mélanie et Flo.

Et il y a aussi les candidats et les candidates de télé-réalité qui sont partis du tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde en couple, mais qui se sont séparés depuis. Alors, quels couples ont rompu après le tournage du cross ?

Julien Bert et Hilona Gos

Julien Bert et Hilona Gos étaient séparés avant le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6. Fraîchement célibataire, Julien Bert est arrivé sur le cross et a séduit Océane El Himer. Sauf qu'une fois son ex-fiancée Hilona débarquée dans l'aventure, il a fait machine arrière. Océane a alors quitté Julien, Hilona est partie, puis Julien a tenté de se remettre avec Océane qui n'a pas cédé. Mais le lendemain, Hilona est revenue faire une décla à Julien et ils se sont remis en couple. Sauf qu'en voyant les épisodes et ce qui s'est vraiment passé entre Julien et Océane, Hilona a déchanté. Et la rupture est arrivée, encore une fois.

Dans sa story Snapchat, Julien Bert a récemment déclaré : "Oui, on n'est plus ensemble et je pense qu'on est allés au bout du bout. Je pense qu'on a épuisé, essoré cette relation et c'est dommage parce qu'il y avait énormément d'amour. Alors ça, on ne pourra jamais dire le contraire mais peut-être trop de ma part. Je suis un peu excessif, je donne beaucoup et j'attends beaucoup en retour et ce n'est pas forcément le caractère d'Hilona, pas sa façon de faire. Ça a capoté car il y a plein de choses que j'attendais de sa part et qu'elle n'a pas fait et c'est sûrement la même chose dans l'autre sens pour elle".