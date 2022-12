Les Marseillais : la fin confirmée après une grosse gaffe de Manon Marsault ?

Julien Tanti vit des moments difficiles ces derniers temps. Il a perdu sa place de chef des Marseillais à cause d'une trahison de Maeva Ghennam. En effet, dans Le Cross, cette dernière a préféré voter pour Noré plutôt que pour son ami. Une décision qu'elle regrette, car elle s'est excusée en story. Mais visiblement, Julien lui en veut encore puisqu'il lui a envoyé un petit pique en retour : "Le temps passe, les choses changent, les gens nous font sourire et nous déçoivent", a-t-il écrit en légende d'une vidéo sur laquelle on le voit sauver Maeva dans une précédente aventure.

"J'aurais aimé être là pour le soutenir et prendre sa défense !"

Depuis qu'il n'est plus chef, Julien paraît un peu effacé dans les épisodes. Récemment, il s'est même fait reprendre par Noré, ce qui a beaucoup énervé les téléspectateurs. La séquence a aussi choqué sa femme, Manon Marsault, qui a pris la parole pour le défendre en story.

"Ce qui me dérange ce n'est pas que mon mari soit plus chef, c'est de bonne guerre ! Julien a le droit de faire des réflexions à Maeva, il la considère comme sa petite soeur... Noré il intervient et il dit : 'moi, en tant que chef je n'accepte pas que tu fasses des réflexions à Maeva !'. Je vois mon mari et je le connais, je sais quand il va mal. Il intériorise. J'aurais aimé être là pour le soutenir et prendre sa défense !", a-t-elle notamment déclaré.

Manon Marsault confirme la fin des Marseillais

Dans une autre story, elle a continué à soutenir son mari, mais il semblerait qu'elle ait fait une grosse gaffe. En effet, il y a quelques semaines, Jérôme Fouqueray, directeur général de W9, a dévoilé qu'une nouvelle saison des Marseillais n'était pas prévue. Peu après, Julien Tanti a affirmé, de son côté, que ce n'était pas fini. Mais, dans son message, Manon ne semble pas être de l'avis de son chéri.

"Voilà, c'est cet extrait qui m'a fait prendre la parole. Trop c'était trop. Mon mari me fait de la peine. C'est une bonne personne qui nous a toujours régalé pendant 10 ans. Et de voir qu'il perd sa place de chef et qu'il se fait parler comme ça, ça me rend impuissante et triste. Surtout en venant d'apprendre que Les Marseillais c'était fini", a-t-elle écrit