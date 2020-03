Les jeunes trop connectés ? Une étude dévoile les bons et mauvais côtés de la génération Z

Vous êtes nés entre 2000 et 2012 ? Vous faites alors partie des 32 % de la population à former ce qu'on appelle la génération Z, parfois appelée "génération Billie Eilish". Mais quelles sont ses habitudes de consommation ? Quels sont leur rapport à la musique, aux livres, aux jeux vidéo, ou encore aux séries ? Vivendi Brand Marketing s'est intéressé au comportement de cette génération dans une étude dévoilée récemment.

La génération Z "connectée en permanence"

Ils ont ainsi remarqué que la capacité moyenne d'attention de la génération Z est de seulement 8 secondes mais que celle-ci est capable d'assimiler rapidement des informations comme sur TikTok. Et pour cause, les jeunes sont aujourd'hui très connectés puisque 72% sont sur les réseaux sociaux tout en regardant la télévision. Trop connectés ? "La génération Z est anxieuse, car connectée en permanence et sans filtre au monde", précise l'étude.

... mais "inclusive", "tolérante" et "authentique"

Heureusement, elle est également "inclusive, tolérante et la discrimination l'insupporte" : "Ses membres sont activistes dans l'âme et se comportent en consommateurs responsables, parfaitement conscients de leur empreinte environnementale, et désireux de moins dépenser en biens matériels et davantage en activités de la 'vraie vie'", peut-on lire. Et pour cause, s'ils sont souvent sur les réseaux sociaux et préfèrent passer plus de temps sur Youtube que devant la télévision, ils ont besoin de moments réels et veulent parler de leurs vraies problèmes à leurs amis, sans filtre.