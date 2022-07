Les Frères Scott en deuil : le mari d'une star de la série meurt, frappé par la foudre

Odette Annable (vue dans Supergirl) a également exprimé sa douleur sur Instagram. "L'inimaginable est arrivé et nous avons dû dire au revoir à un autre ami. Le mari de ma meilleure amie Bevin Prince. Will, c'est irréel d'écrire ça. Principalement car on avait l'impression que tu n'étais qu'au début. La vie et l'amour que tu donnais à ma meilleure amie me confortait sur le fait que nous étions à des milliers de kilomètres l'une de l'autre" a-t-elle écrit.