Les Cinquante : Maëva Ghennam furieuse après les deux éliminations, le résumé en avance (spoiler)

Le suspens est à son comble dans Les Cinquante. Ce jeudi 29 ans septembre 2022, le Lion, dont l'identité attise la curiosité de tout le monde, a de nouveaux mis les candidats à l'épreuve dans l'arène avec un nouveau jeu surprenant. "A tous les joueurs, vous venez de désigner l'ordre dans lequel vous allez jouer à ce jeu. Et voici les règles : devant vous, un cube. Votre but est de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Un par un, vous pourrez poser une question. Si ma réponse est oui, le jeu continue et on passe au suivant. Si ma réponse est non, le joueur est éliminé. Attention, si vous reposez une question déjà posée, vous êtes éliminés. Le jeu se termine lorsqu'il y a sept éliminés", a-t-il annoncé.

Un choix lourd de conséquences

Tous les candidats encore présents au sein de l'énorme casting de la télé-réalité de W9 se sont exécutés et ont posé leurs questions chacun leur tour. C'est finalement Ambre, Océane, Adixia, Kamila, Liam, Marwa et Marine qui n'ont pas réussi l'épreuve et se retrouvent en danger.

A l'inverse, Mélanie Dedigama, qui va se rapprocher de Julien Bert, a remporté le jeu et un énorme avantage... Elle peut sauver une des nominées. Dans la quotidienne de ce vendredi 30 septembre, déjà dispo sur Salto, on peut voir qu'elle choisit Marine El Himer. Un choix qui ne plait pas du tout au clan de Maëva Ghennam et l'ancienne candidate de Secret Story va même se prendre la tête avec Greg Yega et le terminer. "Si y en a bien une qui n'a pas peur des Marseillais, c'est moi !", assure-t-elle.

Deux éliminées

Mais alors qui vont être les deux éliminées ? Et bien ce sont Liam et Ambre qui ont reçu le moins de votes et qui vont donc devoir faire leurs valises. Une très bonne nouvelle pour Jessica Errero, qui a des projets avec sa chérie Fanny, puisque les deux copines l'ont trahie plusieurs fois.