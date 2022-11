Les Cinquante : des candidats balancent qui est le lion ! Cette fois, plus de doute

En cette rentrée 2022, W9 a innové en lançant une télé-réalité totalement inédite : Les Cinquante. Inspirée par la série Squid Game, elle fait s'affronter des candidats phares de télé-réalité, et le gagnant permettra à un fan de remporter jusqu'à 50 000 euros. Dans l'émission, on a donc retrouvé des candidats cultes comme Amélie Neten qui s'est fightée avec Maeva Ghennam.

Mais les candidats et téléspectateurs ont aussi été intrigués par les personnages dont le lion, le maître du jeu et roi du château. Depuis le début du jeu, plusieurs théories ont circulé sur le web. Pour certains, il s'agirait en fait d'un candidat de télé-réalité. Le nom de Nikola Lozina a circulé à cause d'un étonnant détail. Récemment, Charlotte a dévoilé sa théorie probable : le lion serait en fait Ben, le producteur de l'émission. "Pour moi, c'est Ben, le producteur ! J'en suis sûre, je reconnais sa voix" a-t-elle confié à Télé 2 Semaines. La vérité serait beaucoup moins excitante.

"Je vais casser le mythe..."

Dans une vidéo ASK sans filtre postée sur sa chaîne YouTube, Nicolo a invité sa chérie Victoria Mehault ainsi que Vivian et Mélanie Orl a débriefé l'aventure Les Cinquante et à répondre aux questions des fans. L'occasion pour les quatre candidats d'évoquer LA question que tout le monde se pose : qui est le lion ? "Tout le monde voulait savoir qui est le lion mais en fait, ce n'est pas Nikola Lozina, ce n'est pas Julien Tanti" affirme Nicolo.

C'est finalement Mélanie Orl qui a dévoilé la vérité et ce n'est pas si fou qu'on le pensait : "Je vais casser le mythe et le délire de tout le monde, c'était un intermittent du spectacle absolument pas connu" confie-t-elle. C'est vrai que c'est beaucoup moins classe ! Comme le confie Vivi, tous les personnages étaient incarnés par des intermittents. "Ça se voyait dans leur démarche que c'étaient des acteurs. C'est la première chose que j'ai dit en arrivant, c'est des intermittents." explique-t-elle. De son côté, Vivian a dévoilé qu'il y avait une règle à respecter : "Si on parlait à un animal on était éliminés".