Léna Situations va faire un don au mouvement Black Lives Matter grâce aux pubs sur sa dernière vidéo

La mort de George Floyd, tué le 25 mai dernier par un policier blanc lors d'une interpellation, a suscité un véritable élan de protestation. Que ça soit aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en France, les manifestations se multiplient pour dénoncer les violences policières et de nombreuses stars se sont mobilisées. Parmi elles, Ellen Pompeo, Omar Sy, ou encore Kanye West, qui a apporté son soutien financier aux familles de George Floyd, mais aussi d'Ahmaud Arbery, tué en février dernier, et Breonna Taylor, elle aussi tuée en mars dernier par des policiers.

Léna Situations s'engage pour le Black Lives Matter

Il n'est pas le seul à faire preuve de générosité : la youtbeuse et influenceuse Léna Situations aussi. Celle qui avait eu à coeur d'aider les soignant durant la crise sanitaire du coronavirus s'engage aujourd'hui à soutenir le mouvement Black Lives Matter. Et pour cause, celle qui s'est récemment confiée sur ses crises d'anxiété a décidé de reverser l'argent récolté par sa dernière vidéo à une association : "Au vu de la situation actuelle, j'ai monétisé cette vidéo (pas de musique de Beyoncé cette fois-ci !) car tous les sous gagés à cette vidéo seront reversés à l'association Black Lives Matter (ActBlue Charities) qui se bat pour l'égalité des personne de couleur dans notre société et contre les violences policières. Regardez les PUBs en entier.", explique-t-elle, ajoutant "Et si vous avez la flemme ou vous avez un Adblock, pensez aux pétitions."