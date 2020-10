Lena Headey (Game of Thrones) en couple avec un acteur d'Ozark ?

Lena Headey, aussi vue dans la série Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor et dans les films 300, American Nightmare ou encore The Mortal Instruments : La Cité des ténèbres, serait même prête à déménager pour aller vivre près (ou avec) Marc Menchaca. "Lena se voit bien vivre aux États-Unis dans un avenir proche. C'est là-bas qu'il y a tous les rôles pour elle et elle a également sa relation naissante avec Marc donc elle ne voit aucun intérêt à rester au Royaume-Uni" a ainsi précisé la source au même tabloïd. En quittant l'Angleterre pour les USA, l'actrice ferait donc coup double en se rapprochant de son supposé chéri et en étant plus près d'Hollywood pour tourner dans des nouveaux projets.

Son ex mari ne voudrait pas qu'elle quitte le pays

Sauf que voilà, son départ ne ferait pas plaisir au réalisateur Dan Cadan, son ex mari. Ensemble, ils sont parents d'une fille, Teddy, née en 2015. Et du coup, le père ne voudrait pas voir son ex femme partir avec leur enfant, car c'est ce qui est prévu : "Dan est encore très perturbé par la rupture et s'inquiète de la fréquence à laquelle il verra sa fille, car elle prévoit de l'emmener avec elle lorsqu'elle quittera Londres". Lena Headey est aussi maman d'un fils, Wylie (né en 2010) d'une relation précédente avec le musicien Peter Loughran.