Legends of Tomorrow saison 6 : mort d'un personnage culte dans l'épisode 14

L'épisode 14 de la saison 6 de Legends of Tomorrow, diffusé ce dimanche 29 août 2021 sur la CW aux USA, semble avoir mis en scène le départ d'un autre personnage emblématique de la série. De qui s'agit-il cette fois ? De John Constantine.

Constantine est mort dans Legends of Tomorrow

Durant l'épisode, l'homme à l'imperméable et Bishop ont fait équipe afin de découvrir la vérité sur la Foutain of Imperium et son rôle dans le sauvetage de Spooner. Malheureusement pour Constantine, il a réalisé trop tard qu'il venait d'être piégé par son nouveau pote. Lassé de protéger les humains, Bishop avait en effet préalablement concocté un faux sérum afin d'empoisonner la fontaine à travers Constantine, qui pensait se lier positivement à elle en s'injectant le produit. Résultat, avec la disparition de la fontaine, la Terre a perdu sa plus grande protection contre les invasions aliens et John Constantine... est mort.

Oui, là où le personnage de Matt Ryan avait jusque-là toujours semblé capable de se sortir de n'importe quelle situation, celui-ci a étonnement confié à Astra, venue à sa rescousse, qu'il était cette fois-ci à court d'idées, de sorts et de tours pour se sauver. Aussi, après lui avoir révélé avec émotion, "Tu es mon plus grand échec et ma plus grande réussite", Constantine s'est désintégré en même temps que les racines de la fontaine.

L'importance d'une nouvelle étape

Et malheureusement, ce n'est pas Matt Ryan qui nous offrira l'espoir d'une happy ending dans la suite. Si le comédien sera effectivement présent durant la saison 7 de Legends of Tomorrow, il le sera avec un tout nouveau personnage. Surtout, il vient de le confier à TVLine, cette intrigue avait réellement pour but de tourner la page de Constantine au sein du Arrowverse.

"Sa relation avec Astra, c'était quelque chose que nous voulions vraiment montrer. (...) Cette relation entre eux nécessitait réellement une sorte de conclusion" a confessé l'acteur, qui a ensuite précisé, Et le point positif avec le départ de John, c'est ce qu'il laisse aux autres personnages. Astra doit désormais avancer et s'éloigner de son mentor."

Et Zari dans tout ça ?

Faut-il comprendre qu'il n'y aura donc même pas de scène finale entre Constantine et Zari, le couple phare de la série ? Difficile à dire. Si les photos du dernier épisode de la saison 6 (voir ci-dessous) laissent penser que les deux amoureux se retrouveront tout de même, rien ne dit qu'il s'agira d'une véritable scène classique et non pas d'un ultime tour de passe-passe magique (la séquence se déroulera sur les lieux de la mort du héros). Comme l'a confié Matt Ryan, la disparition de Constantine auprès d'Astra n'a pas été imaginée pour rien.

"Ce qui était intéressant avec ses relations avec Astra et Zari, c'était la question suivante, 'A qui parlerait-il en dernier ?' Est-ce que cela devait être Astra, la personne qu'il a condamnée à l'Enfer avant de trouver la rédemption, ou bien Zari, l'amour de sa vie, pour qui il a tenté de changer ? a déclaré le comédien. Et je trouve que c'est cohérent que cette conversation soit avec Astra".

Quoi qu'il en soit, même si Zari venait à faire ses adieux à une simple projection astrale de Constantine, Matt Ryan est persuadé que l'actuelle frustration des fans se dissipera durant le grand final, "Je ne peux pas trop en dire parce que, à l'instar de tout ce que fait John, ça doit rester un mystère. Mais j'espère que, pour le public, l'hommage / les adieux à la fin de la saison seront aussi satisfaisants pour eux que ça l'a été à jouer pour moi, notamment concernant toutes ses relations avec tout le monde dans la série."