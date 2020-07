Legends of Tomorrow saison 6 : le couple Sara et Ava en danger l'an prochain ? Premières révélations

Nouvelle dynamique à l'écran

La fin de la saison 5 de Legends of Tomorrow était particulièrement mouvementée avec, entre autres choses, l'enlèvement de Sara par d'étranges créatures. Et sans grande surprise, Phil Klemmer - le showrunner, vient de le révéler à TVLine, cette disparition apportera énormément de changements au sein de cette équipe, déjà victime de bouleversements importants cette année, durant la saison 6 prévue pour 2021.

Après avoir confié que le retour à la normale mettra du temps à se mettre en place, "Cela offrira à Sara la chance d'avoir sa propre histoire séparée", Phil Klemmer a teasé, "L'absence de Sara sera le changement le plus intéressant à suivre dans la dynamique du groupe. Quand une famille perd un parent et que des enfants doivent apprendre à grandir par eux-mêmes, c'est toujours intéressant".

Le couple Sara / Ava menacé ?

Mais bien évidemment, l'absence de Sara n'aura pas qu'un impact collectif. A en croire le showrunner, sa relation avec Ava sera également une victime collatérale de cette situation, "Elles sont totalement capables de gérer l'absence de l'autre, mais elles ne veulent pas avoir à le faire. Ce n'est pas comme si Sara ne pouvait pas survivre en étant otage et enlevée dans une autre dimension, et ce n'est pas comme si Ava n'était pas capable d'assurer la transition en remplaçant Sara. Mais c'est juste terriblement douloureux [pour elles]".

De quoi mettre en péril leur relation ? Si le duo a déjà traversé des moments compliqués par le passé, cette nouvelle épreuve pourrait effectivement apporter un tournant décisif à leur histoire, qu'importe le sens, "Il semble qu'il y a toujours des complications extérieures pour elles. Je ne pense pas que ce soit le genre de couple où l'une serait capable de tromper l'autre et faire exploser la relation. Mais elles marchent sur une corde fine avec le poids des responsabilités qu'elles doivent porter."

Heureusement, même si Phil Klemmer a tenu à nous préparer, "la saison 6 ne sera pas simple et douce", il n'a pu s'empêcher de préciser que l'intention première des auteurs ne sera pas de briser ce couple, "Soyons honnêtes, elles ne sont plus à l'étape des rendez-vous. Elles sont plus proches d'une relation de personnes mariées. Et forcément, les enjeux augmentent en même temps que la relation dure. Donc on veut s'assurer qu'elles réalisent qu'elles évoluent et grandissent". Bref, cette saison 6 pourrait être celle de la maturité pour Avalance.