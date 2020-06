Legends of Tomorrow saison 6 : grosse évolution à venir pour un personnage

Que ce soit avec les départs successifs de Ray (Brandon Routh), Nora (Courtney Ford) ou encore Charlie (Maisie Richardson-Sellers), la saison 5 de Legends of Tomorrow n'a pas été la plus simple à vivre pour les fans et a obligé la team à changer ses habitudes et apprendre à sauver l'univers en étant moins armée.

Une promotion pour un personnage

Heureusement, la situation ne devrait pas se répéter en saison 6, dont la diffusion est attendue début 2021 sur la CW aux USA. TVline vient de l'annoncer, les créateurs ont décidé de prendre les devants en offrant une promotion à un personnage bien connu des fans. De qui s'agira-t-il ? De Berhad, le jeune frère de Zari incarné par Shayan Sobhian.

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce que réserveront les scénaristes avec ce personnage, mais avec un statut de "régulier" à l'écran désormais, on peut s'attendre à le voir prendre part plus directement aux actions. Sachant qu'en seulement une saison complète il a déjà vécu plus que n'importe quel être humain normal (il a notamment été tué puis ressuscité, puis vu deux timeline tenter de le contrôler), il est difficile de ne pas être excité à l'idée de voir ce qu'il va bien pouvoir lui arriver d'encore plus fou à l'avenir...