Legends of Tomorrow saison 6 : fin du monde au programme ? Un scientifique fou va débarquer

La saison 6 de Legends of Tomorrow - qui n'est pas attendue avant le début de l'année 2021 sur la CW aux USA, accueillera un tout nouveau personnage prénommé Bishop. Et d'après les premières informations révélées par TVLine, celui-ci devrait être particulièrement cool à suivre et nous offrir des face-à-face mémorables avec la team.

Un scientifique fou en approche

Incarné par Raffi Barsoumian (vu dans The Code, The Vampire Diaries), ce personnage sera à la fois un gentil ET un méchant. "Bishop a assisté à la fin du monde et il pense être désormais capable de l'éviter" dévoile ainsi le site américain. Problème ? "Malgré son prétendu amour pour l'humanité, Bishop n'est vraiment pas doué avec les gens. Il prétend être un bon vivant sympatoche avec un amour pour le cognac et une collection dingue de vinyles, mais il est en réalité un égomaniaque sadique qui traite toutes les créatures vivantes (humaines et aliens) comme des pions pour ses expériences".

Pour faire simple, Bishop se prendra un petit peu trop pour Dieu ce qui forcera l'équipe du Waverider à intervenir au risque de voir la fin du monde arriver plus tôt que prévu. A l'heure actuelle, il est encore difficile de savoir s'il sera réellement l'adversaire principal de cette saison 6, mais sa description nous laisse déjà espérer une version cartoonesque à l'écran.

Et quand on sait que la série mettra également en scène une experte en alien incarnée par Lisseth Chavez à la personnalité hors-normes, on peut comprendre que Legends of Tomorrow continuera de surfer sur son ton léger habituel et ne prendra donc toujours pas un virage plus sombre, ce qui n'est pas pour nous déplaire.