Legends of Tomorrow saison 6 : une nouvelle héroïne très spéciale débarque, tensions à venir ?

Chasse aux aliens en 2021

Ce week end était organisé la nouvelle édition du DC Fandom. A cette occasion, les créateurs de Legends of Tomorrow en ont profité pour dévoiler les premiers détails concernant la saison 6 à venir en 2021. Au programme ? "L'équipe va chasser des extraterrestres qui se sont incrustés à différentes époques de l'Histoire". Or, quand l'un d'entre eux va avoir la mauvaise idée d'enlever Sara, "la mission va prendre un tournant personnel" et va obliger la team à s'agrandir "afin de sauver le monde pour la sixième fois".

Une nouvelle héroïne... compliquée à gérer

Aussi, c'est l'actrice Lisseth Chavez (vue dans Chicago P.D.) qui a donc été castée par les créateurs afin de porter à l'écran Esperanza "Spooner" Cruz, une toute nouvelle héroïne. Et les premières informations à son sujet sont plutôt intrigantes. Décrite comme une experte en alien, elle serait spécialisée dans la détection des extraterrestres et leur élimination. Surtout, "en tant que rescapée d'une rencontre du troisième type lorsqu'elle était enfant, Spooner aurait désormais la certitude d'être capable de communiquer avec les aliens de façon télépathique".

Une personnalité hors-normes qui devrait parfaitement coller à l'ambiance de la série et des personnages déjà en place ? Pas nécessairement. D'après l'équipe créative, Spooner pourrait au contraire ne pas être la recrue sympathique qu'on imagine. "Elle ne va pas être cette loseuse attachante que l'on a l'habitude de rencontrer" a révélé Grainne Godfree (productrice). Cette nouvelle héroïne pourrait en réalité être un vrai casse-tête et une vraie casse-pieds pour la team, "Elle sera assez dure et donnera du fil à retordre aux Legends. Ça va, je pense, quelque peu les bousculer".

Vivement 2021 !